FİNANS

Mahkemeden UBER kararı! Faaliyetler durduruldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

Taksicilerin UBER'e açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, UBER hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti.

Mahkemeden UBER kararı! Faaliyetler durduruldu

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.
Uber'in mobil uygulanmasına ve internet sitesinin erişiminin durudurlmasına karar verildi.

PARTNER Hangi burç nasıl tahrik olur? Hangi burç nasıl tahrik olur?
Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdıDizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı
Tezgahta 40 lira, restoranda 500Tezgahta 40 lira, restoranda 500
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UBER mahkeme

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

Borsa İstanbul'dan kritik hamle!

Borsa İstanbul'dan kritik hamle!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dizel skandalından sonra getirilen katı emisyon standartları paladyum fiyatına rekor kırdırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Istakozun fiyatı dudak uçuklattı!Tezgahta 40 lira, restoranda 500

Tezgahta 40 lira, restoranda 500

50 il merakla bekliyor! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

'Thomas Cook olayında iyi bir sınav verdik'

'Thomas Cook olayında iyi bir sınav verdik'

IMF, Türkiye için büyüme tahminini revize etti

IMF'den önemli Türkiye açıklaması

Çalışan anneye 24 ay boyunca, 650 lira mali destek başvurusu bugün başladı! İşte şartları

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.