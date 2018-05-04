Mahkumların ürettiği solucan gübresine talep yağıyor

Yaklaşık bin 240 hükümlü barındıran kurumda üretilen et, süt, bal, peynir, yoğurt, ekmek, yumurta, pirinç, unlu gıdalar, meyve ve sebzeyle çok sayıda kamu kuruluşu ile cezaevinin ihtiyacı karşılanıyor.
Kurumdaki iş kollarında çalışan mahkumların ürettiği ürünlerin satışından 2017'de yaklaşık 6,5 milyon lira ciro elde edildi.
Mahkumlar pek çok işi kolunun yanı sıra son dönem popülerliği artan solucan gübresi üretimi de yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.
Havuzdaki yaklaşık 2 milyon solucanla ayda 2,5 ton civarında gübre üreten mahkumlar, paketleme işlemlerini yapıktan sonra ürünleri kurumun mağazalarına gönderiyor.
2 kilogramlık paketler halinde 6 liradan satışa sunulan solucan gübreleri genelde evde çiçeklerin beslenmesi için kullanılıyor.
Son dönem sayıları artan hobi bahçelerinde üretim yapan fidelerinin hızlı ve dirençli büyümesini isteyen amatör çiftçiler de yoğun olarak mahkumların ürettiği solucan gübresini tercih ediyor.
-"Vatandaşlarımız ilgi gösteriyor"
Atölye Şefi İnfaz Koruma Memuru Süleyman Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havuzda bulunan yaklaşık 2 milyon solucan ile aylık 2,5 ton gübre üretildiğini belirtti.
Kullanılan solucanların Kırmızı Kaliforniya cinsi olduğunu aktaran Usta, "2 milyon solucan ile aylık 2,5 ton gübre üretiliyor. Üretilen gübreyi diğer bölüme alıp paketleme işlemini yapıyoruz. Bunlar kendi mağazalarımızda satılıyor. Aynı zamanda isteyen kamu kurumlarına da gönderiyoruz. Mahkumların ürettiği solucan gübresine her geçen gün ilgi artıyor, vatandaşlarımız rağbet gösteriyor," dedi.
Atölyede çalışan mahkumlardan Cesur Karaman ise uzun zamandır solucan gübresi atölyesinde çalıştığını belirtti.
Yaptığı işi iyi öğrendiğini ve cezası bitince de bu işi yapmaya devam edeceğini ifade eden Karaman solucan ve gübre alım işleminin en ince detaylarına kadar öğrendiğini sözlerine ekledi.AA
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