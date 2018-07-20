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Mahmutbey'deki kilit yıl sonuna kadar çözülüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

İstanbul'da sürücülerin kabusu olan, neredeyse günün her saatinde trafik yoğunluğu yaşanan Mahmutbey kavşağında yoğunluğu azaltması beklenen yolların yıl sonuna kadar açılması planlanıyor.

Mahmutbey'deki kilit yıl sonuna kadar çözülüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mahmutbey kavşağındaki trafik yoğunluğunun yıl sonuna kadar azalacağını açıkladı. Trafiğin rahatlamasını sağlayacak TEM Otoyolu'nun Çatalca ayrımı ile Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri kavşağı arasında 45 kilometrelik güzergâhta süren çalışmalar, havadan görüntülendi.

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"MAHMUTBEY'DE YAŞANAN TRAFİK KAZALACAK"

TEM Otoyolu Çatalca Ayrımı ile Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Kavşağı arasında yapımına devam edilen 45 kilometrelik güzergâhtaki çalışmalar havadan görüntülendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanma zorunluluğu bulunan ağır tonajlı araçların sebep olduğu trafik yoğunluğu, özellikle iş saatlerinde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yeni yolların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı yerlerden biri olan Mahmutbey kavşağının yıl sonuna kadar rahatlaması bekleniyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kınalı-Odayeri Kesimi ve Çatalca-Subaşı Devlet Yolu'nun yıl sonuna kadar tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ağır tonajlı araçların yıl sonuna kadar açıklaması beklenen yollara yönlendirilmesiyle, Mahmutbey'de yaşanan araç trafiğinin de azalacağı kaydedildi.

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"2018 YILI SONUNA KADAR TAMAMLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kınalı-Odayeri Kesimi ve Çatalca-Subaşı Devlet Yolu'nun 2018 yılı sonuna kadar tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. TEM Otoyolu Çatalca Ayrımı ile Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Kavşağı arasında yapımına devam edilen yolların uzunluğu 45 km olup, söz konusu otoyol ve bölünmüş yol standardındaki devlet yolunun tamamlanmasıyla, ağır taşıt trafiğinin bu yollara yönlendirilmesi mümkün olabilecek ve TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde yaşanan trafik yoğunluğu azalacaktır." DHA

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trafik mahmutbey istanbul

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