Makine üretiminin röntgeni çekildi

GÖKSEL YILDIRIM - Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD), yerli makine üretiminin artırılması için kümelenme modelini önerdi.

TİAD, Türkiye'de kentler bazında takım tezgahı üretiminin röntgenini çekti.

Sanayide yatırım malı olarak kullanılan ve "makineleri yapan makineler" olarak tanımlanan takım tezgahları üretimi, yurt içinde farklı illere dağılmış şekilde sürdürülüyor.

Otomotiv, savunma, havacılık, medikal ve kalıp gibi sektörlerde çarpan etkisi yaratan ve 2018 yılında ülke ihracatına 20 milyar dolar katkı sağlayan takım tezgahları sektör üretiminde lider illerin başında Bursa, İstanbul, Konya ve İzmir geliyor. Bu illeri sırasıyla Sakarya, Ankara, Kayseri, Eskişehir ve Kocaeli takip ediyor.

TİAD Başkanı Fatih Varlık, AA muhabirine, sac şekillendirme ve işleme makinelerinin üretiminde Bursa ve Konya'nın öne çıktığını söyledi.

Buna neden olarak otomotiv ve tarım makineleri fabrikalarının ağırlıkla bu bölgelerde bulunmasını gösteren Varlık, işleme merkezi, torna gibi metal işleme makinelerinin üreticilerinin ise İstanbul ve İzmir'de yoğunlaştığını bildirdi.