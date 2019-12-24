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Makinecilerden ‘kalitesiz ve güvensiz makinelere hayır’ çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 17:03 | Son Güncelleme

Makina İmalatçıları Birliği (MİB), emniyet ve güvenlik standartlarına uygun olmayan makinelerin piyasa gözetimi ve denetimi konusunda önemli bir mesaj yayımladı.Makina İmalatçıları Birliği (MİB), emniyet ve güvenlik standartlarına uygun olmayan makinelerin piyasa gözetimi ve denetimi konusunda önemli bir mesaj yayımladı.

Makina İmalatçıları Birliği (MİB), emniyet ve güvenlik standartlarına uygun olmayan makinelerin piyasa gözetimi ve denetimi konusunda önemli bir mesaj yayımladı.

Makina İmalatçıları Birliği (MİB), emniyet ve güvenlik standartlarına uygun olmayan makinelerin piyasa gözetimi ve denetimi konusunda önemli bir mesaj yayımladı. MİB tarafından yapılan açıklamada, makinelerin emniyet ve güvenliklerinin tesis edilmesinde CE mevzuatının temel alındığı vurgulanırken, çalışanların sağlığı, güvenliği ve emniyetinin, zaman ve maliyet kaybından öte, her şeyin üzerinde olduğuna ve hayati tehlikelere sebep olabilecek riskleri taşıyan makinelerin piyasaya sunulmaması gerektiğine dikkat çekildi.

MİB’in yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Makine imalat sektörünün temsilcisi Makina İmalatçıları Birliği (MİB), makina imalatının temel teknik mevzuatı CE işaretlemesi için daha fazla denetimin gerekli olduğuna inanıyor ve bu yönde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmaları destekliyor. Emniyet ve güvenlik standartlarına uygun olmayan makinelerin piyasa gözetimi ve denetimi büyük önem taşımaktadır. Denetimsiz makineler insan ve çevre sağlığı açısından önemli riskler içermektedir. Bu risklerin giderilmesinde, kısaca makinelerin emniyet ve güvenliklerinin tesis edilmesinde CE mevzuatı temel alınmaktadır. Hayati tehlikelere sebep olabilecek riskleri taşıyan makinelerin piyasaya arz edilmesine izin verilmemelidir. Çalışanların sağlığı, güvenliği ve emniyeti, zaman ve maliyet kaybından öte her şeyin üzerindedir.
Gündemdeki CE denetimi uygulaması emniyetsiz, güvensiz ve denetimsiz ithalat ve yerli imalatın engellenmesine yönelik olup, MİB sektör adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütmekte olduğu çalışmayı desteklemektedir. Sadece fiyat, teslimat süresi gibi kriterler, kısaca düşük fiyata ve hızlı ticarete önem veren kullanıcıların en ucuz makineyi alabilme çabaları maalesef sanayicimizi CE uygunluğu tam olmayan ithal ve yerli ucuz makinelere yönlendirmektedir. Bu tercihler CE mevzuatına uygunluğu tam olan yerli makinelerin rekabet şansını azaltmaktadır. CE uygunluğu olmayan makineler ölüme varan iş kazalarına, ciddi tehlikelere, verimsizliğe ve büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır.
Ticaret savaşları, korumacılık ve yerli üretimin desteklendiği mevcut dünya gündeminde Türkiye’nin de diğer büyük ülkeler gibi iç pazarını ve yerli üreticisini korumaya yönelik politikalara yönelmesi ve kendini özellikle Uzak Doğu’dan gelen kalitesiz ve denetimsiz makinelere karşı koruması oldukça doğaldır."

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