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Malatya Şeker Fabrikasında 345 bin ton pancar işlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 10:33 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Eylül ayında başlayan pancar alım kampanyası ile birlikte şu ana kadar Malatya’da Şeker Fabrikası 345 bin tona yakın pancar alımı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz Eylül ayında başlayan pancar alım kampanyası ile birlikte şu ana kadar Malatya’da Şeker Fabrikası 345 bin tona yakın pancar alımı gerçekleştirdi. Bu pancarların işlenmesi ile birlikte 45 bin şeker üretilen fabrikada, kampanyanın Ocak ayında da devam edeceği belirtildi.
Bu yıl Malatya’da yürütülen pancar alım kampanyası hakkında bilgi veren Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, 13 Eylül’de pancar alımı ile başlayan sezonun son derece verimli geçtiğini ifade etti. Şu ana kadar 345 bin ton pancarın işlendiğini ve bunun karşılığında da 45 bin tona yakın şekerin üretildiğini belirten Murat, “109 bin ton küspe ile 13 bin ton da melas da elde ettik. Kampanyamız çok verimli, çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 20 bin tona yakın pancarımız kaldı çiftçilerimizde, o pancarın da gelmesi ile birlikte Ocak ayının 15’i gibi bu seneki üretim sezonumuzu tamamlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
Malatya Şeker Fabrikasının 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığını belirten Murat, “Bu yıl gerçekten çok başarılı ve verimli bir süreç geçiriyoruz. Özellikle fabrikaya yapılan otomasyondan sonra gerçekten bu yıl çok iyi çalışıyoruz. Biz 7/24 sistemine göre çalışıyoruz, düğmeye basıldığı zaman pancar bitene kadar süreç devam ediyor. Bu sene çok iyi gidiyor sadece Yazıhan ilçesinde 20 bin tona yakın pancarımız var hava bu şekilde devam ederse bir hafta içerisinde oradaki pancarımızı da fabrika sahasına çekersek çok verimli çok başarılı bir sürece tamamlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu yıl küspede ciddi sıkıntılar yaşandığını da belirten Başkan Murat, fiyatların artmasının nedeninin de Türkiye’deki fabrikaların değerlendirilerek fiyat listesinin çıkarılması nedeniyle yaşandığını söyledi.
Sendika Başkanı Nuri Murat ayrıca Türkşeker’in yapacağı kadrolu personel alımı hakkında da konuşarak, bunu doğru bulmadıklarını ifade etti. Fabrikalarda geçici işçi olarak çalışan birçok kişinin olduğunu belirten Murat, “Genel müdürlüğümüz, İŞKUR üzerinden dışarıdan bin 500 daimi işçi almayı hedefleyip planlıyor, buda bizi gerçekten üzüyor. Biz sendikacıyız, eleman alınmasını biz daha çok istiyoruz çünkü işçi yetersizliğimiz hat safhada. Ama mevcutta çalışan geçici arkadaşlarımızın duruma ortadayken dışarıdan eleman alınması bizi, burada çalışan insanları üzüyor. Biz yetkililere bir kez daha sesleniyoruz bir an önce mevcut geçici işçilerimizin sorununu çözsünler, ondan sonra daimi işçi alsınlar diyoruz” diye konuştu.

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