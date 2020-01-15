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  4. Malezya Havayolları, Boeing 737 MAX alımlarını durdurdu

Malezya Havayolları, Boeing 737 MAX alımlarını durdurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Malezya Havayolları, Boeing 737 MAX alımlarını durdurdu

Malezya’ın yerel uçak firması Malezya Havayolları, geçen yılki kazalarından ötürü 25 adet Boeing 737 MAX model uçağı siparişini durdurdu.

Konuya dair açıklama yapan firma yetkilileri, modele ait uçakların geçen sene iki defa kaza yaptığını hatırlatarak, “Söz konusu uçaklardaki tutukluk ve rötarlı dönüşlerden ötürü Malezya Havayolları, siparişlerin dağıtımını askıya almıştır.” dedi.

Kararın ardından Boeing’den gelen açıklamada ise Malezya Havayolları’ndan özür dilendi ve “Müşterilerimizin 737 MAX modelimize güvenini yeniden kazanmak için her türlü desteği göstereceğiz.” ifadesi kullanıldı.

Geçen yılki kazaların ardından Boeing’in uçak siparişleri, son 11 yılın en düşük rakamına gerilemişti.

Malezya Havayolları, bu yıl temmuz ayında teslim edilmek üzere Boeing’den 25 adet 737 MAX model uçak sipariş etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Boeing 737 Max, Malezya, Malezya Havayolları,

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