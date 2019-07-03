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'Mali tatilde tatil yapamıyoruz'

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2019 11:59 | Son Güncelleme

TÜRMOB Genel Başkanı Yontan, "Mali tatil düzenlemesi, uygulamada mali müşavirlerin tatil beklentisini karşılamıyor. Mali tatilde tatil yapamıyoruz." dedi.

'Mali tatilde tatil yapamıyoruz'

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, "Mali tatil düzenlemesi, uygulamada mali müşavirlerin tatil beklentisini karşılamıyor. Mali tatilde tatil yapamıyoruz." dedi.

Yontan, AA muhabirine, 20 Temmuz'a kadar sürecek mali tatile ilişkin değerlendirmede bulundu.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan meslek mensuplarının 1-20 Temmuz döneminde tatil yapmasına imkan tanımak için mali tatil düzenlemesi yapıldığını belirten Yontan, 2007 yılında yürürlüğe giren uygulamayla bazı vergi ve sosyal güvenlik işlemlerinin 20 Temmuz'dan sonraya ertelenerek meslek mensupları ve yükümlülere kolaylıklar getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Yontan, mali tatil düzenlemesinin uygulamada mali müşavirlerin tatil beklentisini karşılayamadığına işaret ederek, "Mali tatilde tatil yapamıyoruz. Yoğun iş yükü altında mesleklerini icra eden muhasebe ve maliye camiasının dinlenmesine katkı sağlamak için yasalaşan mali tatil düzenlemesi, eksiklikleri nedeniyle amacına ulaşamadı. TÜRMOB, yasa ilk çıktığı andan itibaren eksikliklerin giderilmesi, yasanın uygulanabilir ve amacına hizmet edebilir hale gelmesi için önerilerini sundu ancak bunlar gerçekleşmedi." diye konuştu.

'MALİ TATİL GERÇEKÇİ OLSUN'

Muhasebeci ve mali müşavirlerin yoğun bir çalışma temposuyla görevlerini yaptığını vurgulayan Yontan, şöyle devam etti:

"Mali müşavirler görevlerini yaparken işletmelerin gelişimine, kamu maliyesinin sürekliliğinin devam etmesine katkı sunmaktadır. Bu yüzden verdikleri hizmetlerle ülkemizde ve dünyada vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Yoğun bir çalışma temposu içinde olan mali müşavirlerin dinlenebilmeleri için mali tatil oldukça önemli."

Buna karşın mali tatilin Türkiye'de gerçek anlamda bir tatil gibi uygulanmadığına işaret eden Yontan, "Uygulama, şu anki yapısı itibarıyla büyük eksiklikler içermektedir. Mali tatilin gerçek anlamda bir tatil olabilmesi için temmuz ve ağustos aylarında verilmesi gereken beyanların birleştirilerek tek bir beyan olarak eylül ayında verilmesi ve incelemelerin de bu dönemde yapılmaması gerekmektedir. Bu eksikliklerin giderilerek mali tatilin gerçek anlamda uygulanabilir olmasını talep ediyoruz. Dinlenebilmek, eşlerimize, çocuklarımıza vakit ayırabilmek için mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekçi olmayan beyan sürelerinin de mesleğin üzerinde stres kaynağı haline geldiğini belirten Yontan, şunları kaydetti:

"Sürekli yetişecek mi, uzatıldı mı stresi yaşamaktan yorulduk. Beyan süreleri mutlaka gerçekçi ve uygulanabilir bir yapıya kavuşturulmalıdır. Yetkileri sınırlı, sorumlulukları geniş olan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin, yetki ve sorumluluğunun dengeli bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz bulunuyor. Bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve iş birliği içinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz."

KAYNAK:AA

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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşav mali tatil

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