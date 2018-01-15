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Maliye Bakanı Ağbal 2017 bütçe sonuçlarını değerlendirdi

15 Ocak 2018 11:23

Maliye Bakanı Ağbal, "2017 bütçesi 47,4 milyar lira açık verdi. Bu, OVP'de revize edilen rakamdan 14,3 milyar lira daha olumlu." dedi.

Maliye Bakanı Ağbal 2017 bütçe sonuçlarını değerlendirdi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.
 
Buna göre aralıkta bütçe açığı 20,9 milyar TL oldu. Açık, 2017 genelinde ise 47.4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Ağbal, "Bu, OVP'de revize edilen rakamdan 14,3 milyar lira daha olumlu" yorumunda bulundu.
 
Bakan Ağbal, 2017 yılında genel devlet bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 2'nin altına düşmüş olacağını, merkezi yönetim bütçe açığının ise GSYH oranının yüzde 1,5 seviyesinde kalacağını söyledi.

Ağbal, konuşmasının devamında şunları kaydetti:
 
"2017 yılında faiz harcamaları 56,7 milyar TL oldu. Her 100 TL'den sadece 10,6 lirası faize gitti.
 
Ülkemizin ihtiyacı olan, özellikle alt yapı yatırımlarına bütçeden ilave gelirimiz olduğu sürece her zaman daha fazla kaynak ayıracağız. Ekonomik istikrarı ve mali disiplini elden bırakmayacağız.
 
2016'da tahakkuk ettirilen verginin yüzde 87'si mükellefler tarafından doğrudan ödenmişti. 2017'de bu oran yüzde 94'e çıktı. Vatandaş ekonomideki canlanmaya paralel olarak vergisini zamanında ve tam ödedi"
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