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Maliye Bakanı Ağbal: Artık defter tasdiki yok, defter saklama yok

12 Ocak 2018 14:23

Maliye Bakanı Ağbal, yeni geliştirdikleri Defter Beyan Sistemi ile defter bilgileri ve kayıtlarının, Maliye Bakanlığının geliştirdiği bir sistemde tutulacağını belirterek, "Bundan sonra artık defter tasdiki yok, defter saklama yok." dedi.

Maliye Bakanı Ağbal: Artık defter tasdiki yok, defter saklama yok

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni geliştirdikleri Defter Beyan Sistemi ile basit usul kapsamındaki vergi mükelleflerinin esnaf odalarında tutulan defter bilgileri ve kayıtlarının, Maliye Bakanlığının geliştirdiği bir sistemde tutulacağını belirterek, "Bundan sonra artık defter tasdiki yok, defter saklama yok." dedi.

Ağbal, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunda (TESK) düzenlenen "Defter Beyan Sistemi"nin tanıtım toplantısındaki konuşmasında, esnaf ve sanatkarların daha rahat koşullarda çalışabilmesi için son 3 yıldır birbiri ardına düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Özellikle gençleri müteşebbis olmaya yönlendirmek istediklerini dile getiren Ağbal, "Üniversiteden, liseden mezun olan gençlerimiz kendi iş yerlerini açsınlar istiyoruz. Onun için dedik ki, '75 bin liraya kadar ilk üç yılda elde ettiğiniz kazançlara bir kuruş vergi yok.' Basit usul mükelleflerimizin yıllık 8 bin liraya kadar olan kazançlarına istisna getirdik. Dolayısıyla buradan yaklaşık 750 bin basit usul mükellefimiz yararlanmış oldu." ifadesini kullandı.

TESK ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu başkanlarının talepleri doğrultusunda ticari araçlara yönelik ÖTV'siz araç alma uygulaması getirdiklerini anımsatan Ağbal, "Uygulama 2019'a kadar devam edecek. Sağolsun taksici kardeşlerim her yerde teşekkürlerini söylüyorlar. Sizlerin yüzü güldükçe bizim de yüzümüz gülüyor." diye konuştu.

"Artık defter saklama yok"

Defter Beyan Sistemi'nin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Ağbal, bir esnaf odasını ziyaretinde basit usul vergi mükelleflerinin bilgilerini bilgisayara giren bir personele rastladığını söyledi.

Bunun üzerine Bakanlık olarak bir yazılım oluşturmaya karar verdiklerini dile getiren Ağbal, "Bütün esnaf odalarımız internet ortamında bu yazılıma erişebilsin ve esnaf odalarında tutulan bütün defterler, belgeler internet ortamına girsin dedik." ifadesini kullandı.

Konuyu TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile de konuştuklarını aktaran Ağbal, birlikte bir uygulama yazılımı geliştirdiklerini bildirdi.

Söz konusu sisteme Defter Beyan Sistemi adını verdiklerini anlatan Ağbal, "Bugün artık basit usul mükelleflerimizin esnaf odalarında tutulan defterlerini, kayıtlarını Maliye Bakanlığının geliştirdiği bir sistemde tutma imkanına kavuştuk. Bundan sonra artık defter tasdiki yok, artık defter saklama yok." dedi.

Yazılımın herkesin anlayabileceği düzeyde olduğunu belirten Ağbal, 1 Temmuz'a kadar geçiş süreci tanındığını, serbest meslek kazancına göre defter tutanlar için ise uygulamanın başladığını kaydetti.
"Esnaf üzerinde en büyük yük defter tasdikiydi"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Maliye Bakanı Ağbal'ın göreve geldiği günden bu yana esnaf ve sanatkarla ilgili problemlerin çözümünde önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.

Ağbal'ın yeni nesil esnaf ve sanatkarın ayakta kalabilmesi için yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, "Esnafın üzerinde en büyük yük defter tasdikleriyle ilgili uygulamaydı. 2018'den itibaren defter tasdiki işlemlerini notere gitmeden internet üzerinden yapabileceksiniz." dedi. AA

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