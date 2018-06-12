FİNANS

Maliye Bakanı Ağbal: Yeniden yapılandırma için 1 milyon 6 bin kişi başvurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2018 17:26 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Ağbal, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde Yeniden Yapılandırma Kanununa başvuru sayısı 1 milyon 6 bini buldu. 1 milyon 6 bin vatandaşımız müracaatını yaptı, şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık." dedi.

Maliye Bakanı Ağbal: Yeniden yapılandırma için 1 milyon 6 bin kişi başvurdu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarını çok iyi bildiğini dile getirerek, sorunların çözümü noktasında hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaları anlattı.

"Bugün itibarıyla Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısı 1 milyon 6 bini buldu." ifadesini kullanan Ağbal, "1 milyon 6 bin vatandaşımız müracaatını yaptı, şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık. Gerçekten tarihi bir fırsat, özellikle geçmiş dönem borçlarının ödenmesinde olağanüstü imkanlar sunuyor." diye konuştu.

Sunulan ödeme seçenekleri hakkında bilgi veren Ağbal, vatandaşların lehine bir uygulama olduğunu vurguladı. Ağbal, "Ben olağanüstü bir başvuru bekliyorum. Bu sene bütçemize buradan 15-16 milyar liralık bir gelir gelecek ama diğer taraftan vatandaşlarımız da borçlarını vadeye yaymış olacaklar, 36 aya kadar ödeme imkanı var. Hem vatandaş memnun olacak hem de bizler memnun olacağız." dedi.

Maliye ile davası olanlara da güzel bir indirimin söz konusu olduğunu aktaran Ağbal, "Cezaları tamamen siliyoruz, vergilerin yarısını hatta yüzde 80’ini almıyoruz, o da büyük bir imkan." ifadesini kullandı. AA

PARTNERBöylesini gördünüz mü? Böylesini gördünüz mü?
Altın ithalatı ilk 5 ayda 152,7 ton olduAltın ithalatı ilk 5 ayda 152,7 ton oldu
Tasarım faaliyetine vergi istisnasıTasarım faaliyetine vergi istisnası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı Naci Ağbal Yeniden Yapılandırma Kanunu borc yapilandirma

En Çok Okunan Haberler

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Konutta indirim kampanyası 30 Haziran'a uzatıldı

Konutta indirim kampanyası 30 Haziran'a uzatıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
En fazla ihracat yapan firmalar açıklandı

En fazla ihracat yapan firmalar açıklandı

Altın ithalatı ilk 5 ayda 152,7 ton oldu

Altın ithalatı ilk 5 ayda 152,7 ton oldu

Tasarım faaliyetine vergi istisnası

Tasarım faaliyetine vergi istisnası

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Konutta indirim kampanyası 30 Haziran'a uzatıldı

Konutta indirim kampanyası 30 Haziran'a uzatıldı

138 yıllık hayal gerçekleşiyor

138 yıllık hayal gerçekleşiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.