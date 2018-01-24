FİNANS

Maliye Bakanı Ağbal'dan önemli açıklamalar

24 Ocak 2018 12:15

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Afrin’deki terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın ekonomiye olumsuz bir etki getirmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Maliye Bakanı Ağbal'dan önemli açıklamalar

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Ağbal, Zeytin Dalı Harekatı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"2018'de ekonomiye yönelik beklentileri olumlu etkileyecek. Suriye'deki istikrarsızlıklar, jeopolitik gerginlikler ekonomiyle ilgili beklentileri olumsuz etkileyebiliyor. Türkiye'nin kararlı şekilde bu operasyonu yapıyor olması, herkesin beklediği şekilde başarıyla sonuçlanacak olması, beklentinin bu yönde olması, ekonomiye bu kanaldan gelecek riskleri ortadan kaldırıyor."

 

 

 'Asgari ücret açıklanan tutarın altına inmeyecek'

 

Asgari ücret hakkında Maliye Bakanı Ağbal, şunları söyledi:

 

'Hiçbir şekilde yıl başında açıklanan tutarın altına inmeyecek. Bunu kalıcı düzenlemeyle hayata geçiriyoruz."


'Kamu maliyesi vergi ayağında destekleyici unsurlar getirecek'

 

Bakan Ağbal, "Kamu maliyesi, ekonomiye büyüme tarafında özellikle vergi ayağında destekleyici unsurlar getirecek. 2018'de özellikle yatırım tarafında makina teçhizat harcamalarını destekleyecek birtakım düzenlemeler yapmamız gerektiği gözüküyor, o konuyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık."

 

Yatırım ve teşvik amacıyla torba yasa çalışması 

 

Maliye Bakanı Ağbal, "2018'de yatırımları, istihdamı teşvik amacıyla bir torba yasa çalışmasını yakın zamanda Meclise sevk etmeyi düşünüyoruz." dedi.

 

İkramiye oranlarının yukarıya çekilmesi

 

Yasal şans oyunlarıyla ilgili Bakan Ağbal, "İkramiye oranlarının yukarıya çekilmesi konusunda teknik çalışmalar başladı." diye konuştu.AA

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Okuyucu Yorumları9 yorum
  • 94 Oy
    Tabi daha fazla para kazanacaksiniz derdiniz o sizin diyanet haram diyor siz arrtirmaya gidiyorsunuz nasil muslumanlik nasil devlet anlayışı harami helali unuttuk zaten bravo boyle devam edin
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  • 75 Oy
    bende iddaa da oranlar yükselicek diye heycanlanmıştım
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  • 82 Oy
    ekonomiye bi etkisi yok ki zaten vatandaşa etkisi başladı. 1 haftada benzine 2. zam ekonomiye bi etkisi olmaz hemen vatandaştan tedarik ediyorsunuz zaten. zehir zıkkım olsun size.
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  • 57 Oy
    tek çözüm önerileriniz nedense sadece vergi arttırma ve yeni vergi üretme başka bir icraatınızı göremedik. o yüzden ne söylersen söyle kaale alınmayacaksın
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  • 39 Oy
    sizzz neyin kafasını yaşıyorsunuz aca yasımayacak diyorsunuz. şimdiden benzin ve diyer herşe zam geldii asgarii ücret ada artmada hemde önce bun önüne geçin miilete kelime oyunlarınla oyun oynamayın
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  • 21 Oy
    Kumardan para kazan imam maaşı öde.Faizli sisteme devam et.Sonra kahrolsun laiklik de.Kahrolsun din tüccarlığı.Masallarınıza inanan ancak koyundur.Arabistan ı kınıyorum.
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  • 14 Oy
    yav şans oyunu oynamam ama bu nasil bi iş, turkiyedeki evli kadinlara sorun iddaa yi kaldiralim mi diye eminim %99 u kaldirin der. siz oran yukseltiyorsunuz.
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  • 12 Oy
    iran,ırak,suriye ye nakliye yapan firmalarda yaprak kıpırdamıyor bu sektöre ve ve buna bağlı iş yerleri sanayiciler tamirciler lastikçiler vs. ekonomik çöküntü içerisinde.. bakan başka bir ülkeden bahsediyor galiba
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  • 18 Oy
    bence bu hafta cekılecek olan super loto ikramiyesini kahraman ordumuza hıbe etmeli devlet Allah ordumuza zeval vermesin
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