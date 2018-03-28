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Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan müjde! 9 bin kişi alınacak

28 Mart 2018 19:13

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Bugün itibarıyla 9 bin sözleşmeli personelle ilgili bir imza atacağız. Yıl içerisinde önümüzdeki aylarda sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız. Bugün itibariyle 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak.' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan müjde! 9 bin kişi alınacak
Tasarı hazırlanırken ekonomiyle ilgili hemen hemen bütün sivil toplum örgütleriyle görüşüldüğünü, yazılı görüşler toplandığını, kapsamlı toplantılar yapıldığını, ülke örneklerinin incelendiğini anlatan Ağbal, mevcut kanunda sorun oluşturan alanların tek tek tespit edildiğini, kanunun 33 yıldan sonra bugünkü ihtiyaçları karşılamadığı alanların belirlendiğini ifade etti.
 
'KDV ORANLARINDA İNDİRİM YAPTIK'
 
Ağbal, bir kanunun, toplumun beklentilerini karşılıyorsa, gelecek taleplerine karşılık veriyorsa, işleri kolaylaştırıyorsa, çözüm getiriyorsa bunun bir reform olduğunu kaydetti.
 
AK Parti hükümetleri döneminde eğitimden giyime, turizmden sağlığa, temel gıda maddelerine kadar vergi oranlarında önemli indirime gidildiğini söyleyen Ağbal, yerli üretimi artırma ve yatırım, üretim amaçlı olarak KDV oranlarında indirim yaptıklarını belirtti.
 
Ağbal, vergi oranlarının tek başına kanunla düzenlenmeyeceğini, KDV Kanunu'nun standart oran belirlediğini, Bakanlar Kurulunun bunu farklılaştırabileceğini vurguladı.
Bakanlık olarak KDV oranlarına ilişkin etki analizi çalışması yaptıklarını ifade eden Ağbal, "Bugüne kadar yaptığımız bütün indirimleri de dikkate alarak varsa diğer indirimleri de yaparız." dedi.
 
'EKONOMİYİ BÜYÜTTÜK'
 
Hükümet olarak çalışan, emekli, işçilerin refah seviyesinin gelirlerinin artırılması konusunda bugüne kadar önemli düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Ağbal, "Memur, işçi, emeklinin eline geçen net maaşı, enflasyonla, başka şeylerle mukayese edin, 2002'nin çok üzerindedir. Hükümet olarak bir taraftan ekonomiyi büyüttük bir taraftan da tüm sosyal kesimlerin refahını artıracak adımlar attık." diye konuştu.
 
9 BİN KİŞİ ALINACAK
 
Ağbal, Sağlık Bakanlığı'nın talebi olduğunu, Devlet Personel Başkanlığı'ndan olumlu görüş geldiğini aktararak, "Bugün itibarıyla 9 bin sözleşmeli personelle ilgili bir imza atacağız. Yıl içerisinde önümüzdeki aylarda sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız. Bugün itibariyle 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak." açıklamasını yaptı.
 
AA
 
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