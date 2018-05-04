Maliye Bakanı'ndan 'bayram ikramiyesi' açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinde, emeklilere bayram ikramiyesi için kaynağın nereden bulunduğu yönündeki soruyu yanıtladı.

Naci Ağbal, 2018 yılı için 67 milyar lira civarında bir bütçe açığı hedefi bulunduğunu, 2017 yılındaki bütçe açığı hedefinin ise yakalandığını anımsatarak, "2017 yılındaki makro gerçekleşmeler, bizim 2018 yılı bütçe gelirleri tahminimizi de yukarı çekti. 2018 yılı bütçe ve vergi gelirleri tahminini yaparken, orta vadeli programda öngördüğümüz makro ekonomik tahminleri esas almıştık. O açıdan ilk 3 aylık bütçe gerçekleşmelerine de baktığımızda, bunların vergi gelirleri bakımından yıl sonu itibarıyla orta vadeli programda ve bütçede öngörülen gerçekleşmelerin oldukça üzerinde gerçekleşeceğine işaret ediyor." diye konuştu.

Yine 2018 yılında, bütçeye gelir getirecek bazı düzenlemeler yaptıklarını da hatırlatan Ağbal, turizm tesislerinde süre uzatım uygulaması getirdiklerini, yakın zamanda bunun düzenlemesinin yapılacağını, turizm yatırımcılarının müracaatından sonra buradan ilave gelirler alacaklarını anlattı.