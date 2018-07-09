Maliye Bakanlığı 'vergi borçlularını' açıklayacak

Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Bakanlık, bu yıl açıklanacağı kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların ilanını 17 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asmak suretiyle, 24 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yapacak.
Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.
Söz konusu açıklamada, 31 Aralık 2017 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2018 itibarıyla ödenmemiş bulunan ve açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalarla 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kesinleşenler dikkate alınacak.
Tebliğde belirtilen ilgili kanunlara göre uzlaşma başvurusunda bulunmuş veya başvurusu kabul edilmiş, taksitlendirilen, yapılandırılan, yapılandırılması devam eden alacaklar, açıklama kapsamına alınmayacak.
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