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Malta-Türkiye İş Konseyi Toplandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2019 11:05 | Son Güncelleme

23 Ocak Çarşamba günü Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca'nın ülkemizi ziyareti vesilesiyle İstanbul Conrad Hotel'de "Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı" gerçekleşti.

Malta-Türkiye İş Konseyi Toplandı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Malta Turizm Kurumu'nun düzenlediği "Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı" gerçekleşti. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Malta Turizm Bakanı Konrad Mizzi de katıldı. Malta'nın Türkiye'deki tek yetkili turizm temsilcisi ManyaMedya'nın kurucularından Murat Özbilgi ve Tuğçe Yılmaz da davetliler arasında yer aldı. Toplantıda turizm sektöründe Türkiye ve Malta arasındaki işbirliği ve yatırım olanakları ele alındı. 

İlk konuşmayı yapan Ersoy, Malta'nın Türk turistler arasında gittikçe daha popülerleştiğinin altını çizerken, Maltalıların da seçkin bir Akdeniz destinasyonu olan Türkiye'yi turizm için tercih edebileceğini belirtti. Ersoy, Malta'nın Yunan adalarında olduğu gibi Türkiye'ye kapıda vize kolaylığı sunmasının iki ülke arasındaki turizmi geliştireceğini vurguladı.


İSTANBUL, ASYA'YI MALTA'YA BAĞLIYOR

Malta Turizm Bakanı Rizzi, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Valletta arası uçuşlarını haftada 14'e çıkarmasını olumlu bir gelişme olarak yorumladı. İstanbul'un bir merkez işlevi gördüğünü belirten Turizm Bakanı, "Avustralya'dan, Kore'den, Çin'den, Japonya'dan ve diğer ülkelerden birçok turist İstanbul üzerinden Malta'ya geliyor" dedi. "Malta, THY ile işbirliği sayesinde Avrupa sınırlarının ötesine uzanabildi" diyen Rizzi, daha fazla Türk vatandaşını Malta'ya çekmek istediklerini dile getirdi. Bakan bu doğrultuda girişimleri artırdıklarını ve 2018 Eylül itibariyle Türkiye'de temsilci olarak ManyaMedya'yla çalıştıklarını belirtti. 

'TÜRKİYE VE MALTA RAKİP DEĞİL, ORTAK'
 
Malta Cumhurbaşkanı Preca, Türkiye ve Malta'nın aynı Akdeniz zenginliğini paylaşırken, iki ülkenin de kendine has kültürlere de sahip olduğunu vurguladı. "Birbirimizi bölgede rakip olarak algılamamalıyız" diyen Cumhurbaşkanı Preca, iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı bölgelerden ziyaretçi çekmeye katkı sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı, özellikle yerel kültürün değerlenmesi ve yeni iş fırsatlarının oluşması için "2030'a kadar sürdürülebilir turizm politikaları geliştirmeli ve uygulamalıyız" dedi.

Malta'nın Türkiye'deki turizm temsilcisi ManyaMedya'nın kurucularından Murat Özbilgi, genel hatlarıyla Malta'nın Türkiye'deki tanıtım stratejisini anlattı. Bu strateji, sadece Malta ve Türkiye arasındaki trafiği artırmayı değil, aynı zamanda Çin, Hindistan, Japonya gibi uzak destinasyonlardaki turistik potansiyeli de değerlendirmeyi hedefliyor. Özbilgi, Malta'nın tanıtımında kültür turizmi ve dil eğitimi olmak üzere iki dikey olduğunu vurguladı. Kültür turizminde hedef kitle olarak orta ve üst gelir grubundan bu tür turizme meraklı gençleri seçtiklerini belirten Özbilgi, iletişim ve pazarlama planının buna göre yapıldığını aktardı. Dil eğitiminde ise gençlerin yanı sıra her yaş grubundan dil öğrenmek isteyen profesyonellerin de hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca hedef kitleye ulaşmada dijital medyanın ve gençlik ağlarının rolünün altını çizdi: "Dijital medya başta olmak üzere bu stratejinin uygulamalarına 2018'in

'EYLÜL AYI İTİBARİYLE BAŞLAMIŞ DURUMDAYIZ'

Özbilgi, Malta turizminin dijital platformlar aracılığıyla Türkiye'deki tanıtımı üzerine bir de sunum gerçekleştirdi.  "Pazarlama ve satışa yönelik faaliyetler kapsamında online mecralar, içerik mecraları ve basını içeren bir iletişim planını harekete geçirdik" diyen Özbilgin, planla ilgili bazı rakamları paylaştı:  "2018'in son 3 buçuk ayında 25.000.000 dijital gösterime ulaşan, sosyal medyada 40.000 kişinin merak ederek tıkladığı bir iletişim planımız oldu. Bunu Malta'yla ilgili bilgilendirici 200.000 makale okuması izledi". 2019'da başlayan farkındalık kampanyasının devam edeceğini belirtirken, bu yıl Malta ve Türkiye'deki turizm paydaşlarının bir araya geleceği B2B etkinlikleri de düzenleyeceklerini ekledi. 2019'da ManyaMedya'nın basın, influencer, tur operatörleri ve acentelerle yürüttüğü faaliyetleri hız kesmeden devam edecek.

Son olarak Turizm ve Seyahat Profesyonelleri Derneği (SCALL) başkanı Hülya Arslantaş, MTA yönetici başkanı Dr. Gavin Gulla, Turizm İncelemeleri Enstitüsü başkanı Carlo Micallef, Malta Oteller ve Restoranlar Derneği genel sekreteri Andrew Agius Muscat ve Akdeniz Turizm Derneği (MTF) başkanı Dr. Barbaros Kon'un katılımıyla bir panel gerçekleşti. SCALL başkanı Hülya Arslantaş, turizmin 20. yüzyılın ortasına dek yalnızca zengin ve elitlere yönelik bir faaliyetken, bugün dünyayı birbirine bağlayan bir sektör olarak geçirdiği dönüşüme dikkat çekti. MTA başkanı Dr. Gavin Gulia, Türkiye ve Malta arasındaki işbirliğinin özellikle son 5 yılda arttığını belirtti. "Turizmimizin %85'i Avrupa kaynaklı, ancak büyümeye devam etmek istiyorsak Avrupa'nın dışına çıkabilmeliyiz. Amerika, Asya ve Uzak Doğu'ya bağlanmak için önemli merkezler kurulmalı" diyen Gulia, turizmin iş dünyası için de yeni fırsatlar yarattığını ifade etti.  

Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle beraber sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı Dış Ekonomik İlişkiler

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