Malta-Türkiye İş Konseyi Toplandı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Malta Turizm Kurumu'nun düzenlediği "Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı" gerçekleşti. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Malta Turizm Bakanı Konrad Mizzi de katıldı. Malta'nın Türkiye'deki tek yetkili turizm temsilcisi ManyaMedya'nın kurucularından Murat Özbilgi ve Tuğçe Yılmaz da davetliler arasında yer aldı. Toplantıda turizm sektöründe Türkiye ve Malta arasındaki işbirliği ve yatırım olanakları ele alındı.

İlk konuşmayı yapan Ersoy, Malta'nın Türk turistler arasında gittikçe daha popülerleştiğinin altını çizerken, Maltalıların da seçkin bir Akdeniz destinasyonu olan Türkiye'yi turizm için tercih edebileceğini belirtti. Ersoy, Malta'nın Yunan adalarında olduğu gibi Türkiye'ye kapıda vize kolaylığı sunmasının iki ülke arasındaki turizmi geliştireceğini vurguladı.



İSTANBUL, ASYA'YI MALTA'YA BAĞLIYOR

Malta Turizm Bakanı Rizzi, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Valletta arası uçuşlarını haftada 14'e çıkarmasını olumlu bir gelişme olarak yorumladı. İstanbul'un bir merkez işlevi gördüğünü belirten Turizm Bakanı, "Avustralya'dan, Kore'den, Çin'den, Japonya'dan ve diğer ülkelerden birçok turist İstanbul üzerinden Malta'ya geliyor" dedi. "Malta, THY ile işbirliği sayesinde Avrupa sınırlarının ötesine uzanabildi" diyen Rizzi, daha fazla Türk vatandaşını Malta'ya çekmek istediklerini dile getirdi. Bakan bu doğrultuda girişimleri artırdıklarını ve 2018 Eylül itibariyle Türkiye'de temsilci olarak ManyaMedya'yla çalıştıklarını belirtti.



'TÜRKİYE VE MALTA RAKİP DEĞİL, ORTAK'



Malta Cumhurbaşkanı Preca, Türkiye ve Malta'nın aynı Akdeniz zenginliğini paylaşırken, iki ülkenin de kendine has kültürlere de sahip olduğunu vurguladı. "Birbirimizi bölgede rakip olarak algılamamalıyız" diyen Cumhurbaşkanı Preca, iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı bölgelerden ziyaretçi çekmeye katkı sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı, özellikle yerel kültürün değerlenmesi ve yeni iş fırsatlarının oluşması için "2030'a kadar sürdürülebilir turizm politikaları geliştirmeli ve uygulamalıyız" dedi.