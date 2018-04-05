Mangal sezonu açıldı, kanat fiyatları sıçradı!

Bir tavuk firmasının üst yöneticisi, "Tavuk fiyatlarında yaz aylarında artan talebe paralel fiyatlarda yükseliş oluyor. Sadece mangal sezonunun başlamasıyla artan talep sebebiyle kanat etinde yükselme yaşandı. Türkiye’de yıllık kişi başına tavuk tüketim oranı 25 kilo. Mangal sezonunda tavuk eti tüketiminde artış yaşanıyor. Bu da fiyatlara yansıyor." dedi.

Tüm piliç ve incikte fiyat artışı yaşanmazken, sadece kanat etinin fiyatının artması dikkat çekti. Halen bütün tavuğun kilosu 6-7 liradan satılıyor.

TÜM PİLİÇ VE İNCİKTE ARTIŞ YOK

Mesire alanlarına akın eden vatandaşların vazgeçilmezi arasında yer alan tavuk kanadının kilosu 20 liraya yükseldi. Daha geçen haftaya kadar kilosu 12-14 lira seviyesinde seyreden tavuk kanadının kilosu, talep yoğunluğundan dolayı 20 liraya yükseldi.

Yıllık 2 milyon ton tavuk eti tüketimi mangal sezonunun başlamasıyla artıyor. Nisan ayı ile birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede artınca mangal sezonu başladı. Havaların ısınmasını fırsat bilip ailesiyle mangal keyfi yapmak isteyenler ise şarküteri dükkanlarının yolunu tutuyor.

MESİRE ALANLARI DOLUP TAŞIYOR

Sıcak havayı fırsat bilip mangal yakmak isteyen Bursalılar ise mesire alanlarını şimdiden doldurdu. Aracı olanlar Uludağ eteklerine ya da şehir dışındaki ve sahildeki mesire alanlarını tercih ederken otomobili olmayanlar ise şehir merkezindeki büyük parkları tercih ediyor.

Ailesiyle birlikte Botanik Park kenarında mangal yakan Bedir Kılıç, "Bu sene mangal sezonu sıcak hava sebebiyle erken açıldı. Günler öncesinden kilosunu 13 liraya aldığım tavuk kanadını şimdi 20 liradan alıyorum. İş stresini atmak için mangal keyfi çok iyi geliyor. Zamlansa da bu keyiften geri duramıyoruz." diye konuştu.