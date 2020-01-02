Mangoya talep artıyor

AYŞE YILDIZ/YUNUS UĞUR - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üreticiler, dünyada 4 milyar dolarlık pazarı bulunan mangoya olan talebi karşılamakta zorlanıyor.

Ana vatanı Hindistan olan mango, yapılan adaptasyon çalışmalarının ardından Gazipaşa ilçesinin iklimine uyum sağladı. Seralarda ve bahçelerde yetiştirilen mango, kolay bakımı ve yüksek getirisiyle ön plana çıkıyor.

Özellikle turistlerin en çok tercih ettiği tropikal meyveler arasında ilk sırada yer alan mangonun tanesi 60 liraya kadar alıcı buluyor. Avrupa pazarı için de önem arz eden mangonun üretim alanı da her geçen gün artıyor.

Çiftçiler, daha fazla mango üretip, ilk etapta Avrupa ve Rusya, sonra da dünya pazarına ihraç etmeyi amaçlıyor. Aroması ve lezzetiyle tercih edilen mango, şu an büyük marketlerde, lüks otellerde ve pazarda satışa sunuluyor.

- Talebi karşılayamıyorlar

Mango üreticisi ve fidan yetiştiricisi Mustafa Ezici, AA muhabirine, bir dönüme 50 mango dikilebildiğini, 4 yılda da meyve alınabildiğini söyledi.

Mango yedi yaşına geldiğinde bir dönümde 200 bin lira kazandırabildiğini vurgulayan Ezici, şunları kaydetti: