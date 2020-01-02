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  4. Mangoya talep artıyor

Mangoya talep artıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Dünyada 4 milyar dolarlık pazarı bulunan mangonun, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üretim alanı artıyor - Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ali Yalçın: - "Üretici, kimyevi gübrelerden uzak, getirisi daha fazla olduğundan mangoya yöneldi. Yeni bahçelerin kurulumuna hızla devam ediyoruz" - Mango fidanı yetiştiricisi Mustafa Ezici: - "Dalında olgunlaşan mangoyu ihracatçılar 8 avrodan alıyor. Maalesef talebi karşılayamıyoruz. Mango, şu anda altın yumurtlayan meyve olarak biliniyor"

AYŞE YILDIZ/YUNUS UĞUR - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üreticiler, dünyada 4 milyar dolarlık pazarı bulunan mangoya olan talebi karşılamakta zorlanıyor.

Ana vatanı Hindistan olan mango, yapılan adaptasyon çalışmalarının ardından Gazipaşa ilçesinin iklimine uyum sağladı. Seralarda ve bahçelerde yetiştirilen mango, kolay bakımı ve yüksek getirisiyle ön plana çıkıyor.

Özellikle turistlerin en çok tercih ettiği tropikal meyveler arasında ilk sırada yer alan mangonun tanesi 60 liraya kadar alıcı buluyor. Avrupa pazarı için de önem arz eden mangonun üretim alanı da her geçen gün artıyor.

Çiftçiler, daha fazla mango üretip, ilk etapta Avrupa ve Rusya, sonra da dünya pazarına ihraç etmeyi amaçlıyor. Aroması ve lezzetiyle tercih edilen mango, şu an büyük marketlerde, lüks otellerde ve pazarda satışa sunuluyor.

- Talebi karşılayamıyorlar

Mango üreticisi ve fidan yetiştiricisi Mustafa Ezici, AA muhabirine, bir dönüme 50 mango dikilebildiğini, 4 yılda da meyve alınabildiğini söyledi.

Mango yedi yaşına geldiğinde bir dönümde 200 bin lira kazandırabildiğini vurgulayan Ezici, şunları kaydetti:

"Pazarda bile 50 liradan satılıyor. Avrupa yıllık 600 bin ton mango ithal ediyor. Rusya ve Türk cumhuriyetlerini de dahil edersek Türkiye için 1 milyar lira ihracat hacmi var. Dalında olgunlaşan mangoyu ihracatçılar 8 avrodan alıyor. Maalesef talebi karşılayamıyoruz. Mango, şu anda altın yumurtlayan meyve olarak biliniyor. Antep fıstığı familyasından geliyor ve 300 sene yaşıyor."

- "Tescillenmesi için çalışmalar sürüyor"

Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ali Yalçın da mangonun üretim alanlarının genişlemesine rağmen, talebin karşılanamadığını dile getirdi.

Mangoya yoğun ilgi olduğunu aktaran Yalçın, "Üretici, kimyevi gübrelerden uzak, getirisi daha fazla olduğundan mangoya yöneldi. Yeni bahçelerin kurulumuna hızla devam ediyoruz. Fidan üretimiz devam ediyor." dedi.

Geçen yıl Avrupa'da 600 bin ton mango tüketildiğini anlatan Yalçın, "Dünyada sadece mangonun pazarı 4 milyar dolar. Türkiye henüz hak ettiği yerde değil. Avrupa ve Rusya pazarı bize çok yakın. Ancak üretim yeterli olmadığı için iç pazara bile yetmiyor. Daha fazla üretim yaparak, iç talebi karşılayıp dünya pazarına ihraç etmemiz gerekiyor." dedi.

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, çiftçilerin domates, satalık seralarında artık tropikal meyveler yetiştirdiklerini söyledi.

Mango üretimi yapan Sefa Oğuz ise "Yerli ürettiğimiz mango, turistlerin büyük beğenisini topladı. Özellikle aromasını çok beğendiler." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Gazipaşa mango Mustafa Ezici

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