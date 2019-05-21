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Manisa kirazı Güney Kore yolcusu

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2019 15:06 | Son Güncelleme

Türkiye'den kiraz ithal etmek için Manisa'nın Alaşehir ilçesine gelen Güney Koreli heyet, ilçedeki kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Manisa kirazı Güney Kore yolcusu

Türkiye ile Güney Kore arasında yaş sebze meyve alımı için ilçeye gelen heyet, kiraz bahçelerini, işleme, paketleme tesislerini ve soğuk hava depolarını gezdi.

Tesisleri gezen heyete Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki ve Bitkisel Sınır Kontrol Daire Başkanı Neslihan Alper eşlik ederek bilgiler verdi.

Güney Koreli heyetin, incelemelerinin ardında Türkiye'den kiraz alımı için bir rapor hazırlayacakları belirtildi.

'İŞLETMELERDEN ETKİLENDİLER'

Heyetin gezisinin ardından gazetecilere açıklama yapan Alper, Türkiye'nin ihracatçılarına her türlü kolaylığı sağladığını dile getirerek, "Güney Kore halkı Türk kirazının aromasını, tadını, kokusunu çok beğeniyor. Hedefimiz Güney Kore pazarına girmek olacak. Heyetimizin de çok memnun kaldıklarını görüyoruz. İşletmelerimizdeki hijyen koşulları ve uygulanan işlemlerden gerçekten etkilendiler." dedi.

Alper, Güney Kore'ye ihracatın başlamasının ardından Uzak Doğu pazarının hareketleneceğine işaret ederek, "Artık ürünlerimizi Uzak Doğu'ya da ihraç edebileceğiz. Güney Kore ekibimizle Alaşehir, Afyonkarahisar ve Antalya’da ki çeşitli kiraz bahçelerinde, paketleme tesislerinde ve fumigasyon ünitelerimizi gezdireceğiz." ifadelerini kullandı.

İHRACATÇI GÜNEY KORE PAZARINDAN UMUTLU

İhracatçılardan Salih Çalı da, Güney Kore ile Türkiye arasındaki yaş meyve sebze ticareti protokolünün ihracatçıları oldukça memnun ettiğini belirterek, "Güney Kore ile yapılan protokol gereği ihracat alanımız genişleyecektir. Biz hazırız, yeter ki devletimiz lojistik imkanları sağlasın. Güney Kore’ye ilk etapta kargo uçaklarla ihracat yapacağız, talepler doğrultusunda deniz kargo ile de yapılabilir." dedi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
manisa Güney KORE kiraz ithalat

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