FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Manisa'nın tarihi iplik fabrikası 87 yıldır üretimde

Manisa'nın tarihi iplik fabrikası 87 yıldır üretimde

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.02.2020 15:03 | Son Güncelleme

Manisa'nın Demirci ilçesinde 1933 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk anonim şirketlerinden biri olan Tasarruf İplik firması, 87 yıl önce alınan makinelerle iplik üretiyor.

Manisa'nın tarihi iplik fabrikası 87 yıldır üretimde

Manisa'nın Demirci ilçesinde 87 yıl önce kurulan ve Türkiye'nin ilk anonim şirketleri arasında yer alan "Tasarruf İplik", bugün 242 ortağıyla bölgedeki halı fabrikalarına iplik üretmeyi sürdürüyor.

El dokuma halılarıyla meşhur Demirci'de 1928 yılında bölgenin iplik ihtiyacını karşılamak amacıyla "Tasarruf İplik" adında kooperatif kuruldu.

Yaklaşık 5 yıl geleneksel yöntemlerle iplik üreten kooperatif, 1933 yılında anonim şirkete dönüştü. Bu tarihten sonra elle iplik üretiminden vazgeçen firma, yurt dışından makine satın alarak fabrikasyona geçti.

Bölgedeki girişimcilerin ortak olduğu Tasarruf İplik'te, geçen sürede makine sesi hiç susmadı.

Demirci Atıf Akın Caddesi'nde 4 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren firma, 87 yıl önce alınan makinelerle iplik üretiyor. Sadece arızalanan parçaların yenisiyle değiştirildiği işletmede halen 15 kişi çalışıyor.

Şimdiye kadar 500 kişinin emekli olduğu firma, yıllık ortalama 240 ton iplik üretiyor.

AÇILIŞ BELGESİ SERGİLENİYOR

Şirketin yönetim kurulu üyesi Hakkı Gümüşdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tasarruf İplik'in Türkiye'nin ilk 10 anonim şirketinden biri olduğuna işaret etti.

İstihdam ve ekonomik anlamda ülkeye ciddi katkı sağladıklarını kaydeden Gümüşdere, "Halı üreten firmalar yün iplik tedarikini bizden karşılıyorlar. Diğer yandan şehir dışında kilim ve halı imalatı yapanlara da şirketimiz tarafından yün iplik veriliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile kurulan bu şirketin o zaman imzalanan açılış belgesini bir tabloya hazırlattık. Şirketimize gelenler görüp inceleyebiliyor." diye konuştu.

Gümüşdere, 87 yıllık işletmenin herhangi bir modernizasyona gitmeden, tarihi yapısını bozmadan çarklarını döndürdüğünü dile getirdi.

Demirci tarihine ışık tutması açısından bu şekilde devam ettiklerini anlatan Gümüşdere, "Şirketimizin 2030 yılına kadar faaliyetini sürdürmesi için karar aldık. Kongremizi 2023 yılında yapacağız. İlçemizde organize sanayi kurulma çalışmaları var. Kurulması halinde buradaki makineleri oraya taşıyarak, faaliyetimizi orada sürdüreceğiz ama bu iş yeri aynı tarihi ile kalmaya devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 Pasaport harçları ne kadar? 2020 Pasaport harçları ne kadar?
PARTNERTamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandıTamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Bakliyat üreticisine alım mesajıBakliyat üreticisine alım mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
manisa,

En Çok Okunan Haberler

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

Bomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdi

Bomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdi

Pakdemirli: Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı

Pakdemirli: Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı

Uzlaştırıcıların asgari ücret tarifesi belirlendi

Uzlaştırıcıların asgari ücret tarifesi belirlendi

Turizm sektörü 2020'ye iyi başladı

Turizm sektörü 2020'ye iyi başladı

Bakliyat üreticisine alım mesajı

Bakliyat üreticisine alım mesajı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs Türkiye’nin aktariye sektörüne de etkiledi

Koronavirüs krizi aktarları da vurdu

Cumhurbaşkanlığı forsuyla kredi kartı dolandırıcılığı

Cumhurbaşkanlığı forsuyla kredi kartı dolandırıcılığı

TMO'dan bakliyat üreticisine alım mesajı

Bakliyat üreticisine alım mesajı

Turizmde bu yıl çift haneli büyüme öngörülüyor

Turizm sektörü 2020'ye iyi başladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı

Pakdemirli: Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı

Uzlaştırıcıların 2020 asgari ücret tarifesi belirlendi

Uzlaştırıcıların asgari ücret tarifesi belirlendi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.