Manisa’da Volkswagen hareketliliği

Volkswagen’in Manisa’da fabrika kurma girişimi sonrası ortaya çıkan nitelikli eleman ihtiyacını gidermek için harekete geçen Manisa Valiliği Avrupa Birliği Projeler ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi şimdiden tasarım merkezleri ve bilişim atölyeleri açmak için proje hazırladı. Manisa’nın projeleri Türkiye genelinde 99 puanla birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa’nın otomotiv sanayi üssü olması için Manisa Valiliği Avrupa Birliği Projeler ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi harekete geçti. Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Ural Sevener ve ekibi, Volkswagen yatırımı öncesinde nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için proje hazırladı. Manisa’nın projesi Türkiye genelinde 99 puan alarak birinci oldu. Bakanlık da, Manisa Valiliği Avrupa Birliği Projeler ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Ural Sevener, uzmanlar Derya Deniz Güven, Cemile Çetin Turan, Halim Şivecan ve Gürkan Soydaş’ı başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Tasarım Merkezlerinde nitelikli eleman yetişecek

Avrupa Birliği Projeler ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Ural Sevener, projeleri hakkında bilgi verdi. Sevener, “Bu yıl ilk defa uygulanan ajans üzerinden başvurusu yapılan sosyal destek güdümlü projesi tüm Türkiye’ye açıldı. Burada özellikle dezavantajlı grupların istihdamına yönelik proje bizden bekleniyordu. Biz de Manisa Valiliği olarak, Manisa’da yeni gelecek otomobil fabrikası için doğacak personel ihtiyacına karşılık olarak ‘Manisa Otomotiv öncelikli nitelikli eleman hamlesi’ isimli proje yazdık. Bu proje kapsamında Kula ve Soma ilçelerinde birer tane tekstil atölyesi, Salihli ve Turgutlu’da özellikle otomotiv makine sektörüne yönelik olarak bilişim sınıfları atölyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde ileri düzeyde tasarım merkezi olmak üzere 5 tane atölye kuracağız. Bu atölyelerde üniversitedekilerde ileri düzeyde, diğerleri temel düzeyde istihdama yönelik yeni personeller yetiştirilmesini sağlayacağız. Bu önerdiğimiz proje birinci oldu. Önerdiğimiz proje bakanlık tarafından çok beğenildi ve Manisa’ya özel teşekkür edildi” diye konuştu.