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  4. Manisa'da yılın son üzümleri "kanaviçe"nin altından çıkarıldı

Manisa'da yılın son üzümleri "kanaviçe"nin altından çıkarıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 11:36 | Son Güncelleme

Üzüm üretim merkezi Manisa'da "kanaviçe" adı verilen örtü altına alınarak hasadı ötelenen sofralık üzümler, dalından koparılarak yılbaşı sofralarında tüketilmek üzere yurt içi ve yurt dışı pazarlara sevk edildi - Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen: - "120 bin dekar üzüm bağımız var. 400 bin ton yaş üzüm oldu. Bugün itibarıyla sezonu kapattık"

MANİSA (AA) - MEHMET AKİF SARIHAN - Türkiye'nin sofralık üzüm üretiminin büyük bölümünün karşılandığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altına alınarak hasadı aralık ayına kadar ötelenen "yılın son üzümlerinin" kesimi yapıldı.

Sarıgöl'de kayıt altındaki 120 bin dönüm bağda, kış gelmesine rağmen hasat sürüyor. Aralık ayının son günlerinde sararan bağlardaki hasat, görsel şölen oluşturuyor.

Sabahın erken saatlerinde bağlara giren işçiler, ağustos ayında asmaların üzerine örtülen ve "kanaviçe" adı verilen örtülerin altına girerek son meyveleri topluyor. Özenle kasalara yerleştirilen ve işletmelere gönderilen üzümler, yılbaşı sofralarında tüketilmek üzere önce üzüm işletmelerine daha sonra da büyük şehirlere ve Avrupa ülkelerine ihracata gönderiliyor.

Üretici, eylül ayında dalından kestiği üzümü kilogramı 2-3 liradan satarken kış hasatından kesilen üzümler 4-6 liradan toptancıya satılıyor.

- Sarıgöl'de 400 bin ton yaş üzüm üretildi

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen 2019 yılında Sarıgöl ve çevresinde yetiştirilen üzüm miktarına ilişkin bilgi vererek, "120 bin dekar üzüm bağımız var. 400 bin ton yaş üzüm oldu. Bu üzümler yaş, kuru ve şaraplık olarak değerlendirildi. Son üzüm hasadı da Baharlar Mahallemizde yapıldı. Bugün itibarıyla sezonu kapattık." dedi.

İlçede son üzüm hasadının yapıldığı Baharlar Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Karabaş da mahalle sakinlerinden Nuri Uyanık ile Cevat Öncü'nün bağındaki üzümlerin de kesilmesiyle ilçede bağ bozumunun son bulduğunu belirtti.

Karabaş, normalde bağ bozumunun yılbaşına kadar sürmesini beklediklerini ancak son yağışların üreticiyi tedirgin ettiğini, bu yüzden hasadın bir hafta erkene alındığını da aktardı.

- "Bağlarımıza çocuğumuza bakar gibi bakıyoruz"

Karabaş, üreticinin emeğinin karşılığını aldığını dile getirerek, "Yağmurda çamurda üzüm hasadını yapamıyoruz. Biz üzümümüzü Avrupa pazarlarına ve iç piyasaya pazarlıyoruz. Vatandaşlarımız üzümlerini gayet güzel bir şekilde muhafaza ediyor. Belki kendimize elbise almıyoruz ama üzümlere örtülerini mutlaka alıyoruz. Bağlarımıza çocuğumuza bakar gibi bakıyoruz." dedi.

Bölgenin son üzümlerini alan ihracatçı Ali Uçak, Sarıgöllü üreticilerin büyük bir özveri ve kendi imkanlarıyla ürünlerini aralık sonuna kadar beklettiğini dile getirdi.

Örtü temini konusunda devlet desteğine ihtiyaç duyulduğunu bildiren Uçak, "Devletimiz üzüm üreticilerimize bu örtülerin temin edilmesinde destek verse çok iyi olur. Çünkü bu şekilde örtü altında bekleyen üzümün değeri katlanıyor, çiftçilerimiz kazanacak, dolayısıyla devlet de kazanacak. Son kestiğimiz üzümler Avrupa ülkelerine ve yurt içinde yılbaşı sofralarına gidecek." diye konuştu.

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Sarıgöl son üzüm hasdadı Üzüm hasadı

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