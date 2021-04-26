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Mardin'de 20 yıldır yük treni görülmedi! Maketini yaptı, herkesi ağlattı!

26.04.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de, fabrikalara kömür taşınan Mardin- Şenyurt yük treni seferleri, 20 yıldır yapılmıyor. Trenle ilgili çocukluğunda hayalleri olan demir ustası Mehmet Sait Arı da yük treninin maketini yaptı. Arı, "Tren maketini dükkanımdaki boru, cıvata ve benzeri metallerden 6 aylık çalışmanın ardından yaptım. Şu an Mardin'de tren istasyonu yok. Yıllardır tren Mardin'e gelmiyor. Belki bu maket, Mardin'e treninin gelmesine vesile olur" dedi.

Mardin'de 20 yıldır yük treni görülmedi! Maketini yaptı, herkesi ağlattı!

Kente 1918 yılında inşa edilen Nusaybin-Bağdat demir yolu ağına dahil olan ve fabrikalar için kömür taşınan Mardin- Şenyurt yük treni, 20 yıldır kente gelmiyor.

Mardin'de demirci ustası Mehmet Sait Arı, gelişen teknolojiyle fabrikaların kömür kullanmaması nedeniyle seferi düzenlenmeyen yük treninin maketini yaptı. Küçük yaşlarda sürekli bu treni izlediğini ve seferlerin durdurulmasıyla trene hasret kaldığını belirten Arı, hayallerini makete dönüştürdü.

'ÇOCUKKEN UZAKTAN İZLERDİK'

Hayal gücünü kullanarak Mardin- Şenyurt yük treninin maketini yaptığını dile getiren demirci ustası Arı, "Maketim 110 santimetre uzunluğunda, 50 santimetre yüksekliğinde ve 22 santimetre eninde; 6 ayda tamamladım.

Küçüklüğümden beri bu treni izlerdim. Bundan 20 yıl evvel bu trenle Mardin Çimento Fabrikası'na kömür taşınırdı.

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İstasyonda kömürler vagona bırakılır ve bunlar TIR'larla çimento fabrikasına taşınırdı. Biz de çocukken Mardin'de hakim noktadan treni seyrederdik. Uzaktan gelişini, dumanından fark ederdik" dedi.

ATIK METALLERİ KULLANDI

Uzun süre Mardin Çimento Fabrikası'nda makine bakım bölümünde çalıştıktan sonra kendi işini kurmak için işten ayrılıp, demirci dükkanı açtığını belirten Arı, "Bu tren maketini dükkandaki atık boru, cıvata ve benzeri metallerden 6 ayda yaptım.

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Şu an Mardin'de tren istasyonu yok. Uzun yıllardır tren Mardin'e gelmiyor. Belki bu maketim, trenin yeniden Mardin'e gelmesine vesile olur.

Mardin'e bir tren istasyonu yapılmalı; çünkü tren uluslararası kültürün en güzel ve önemli ulaşım ağıdır" diye konuştu.

Teknolojinin gelişmesi ve maliyetlerin artmasıyla fabrikalarda eskisi gibi kömür kullanılmadığını, bu nedenle de Mardin- Şenyurt yük treni seferlerinin 20 yıldır yapılmadığını anlatan Arı, "Yolda oturuyorduk.

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Mezopotamya Ovası'nı görüyorduk. Orada tren geliyordu. Treni dumanından fark ederdik. Genelde sabahları ve akşamları sesini duyardık. İlk çıkan buharlı trenlerden biriydi yani modern tren değil. Buna vagon yapmayı düşündüm; ama fazlaca uzun olacağı için sabah dükkanın önüne bırakıp akşam içeri almada sıkıntı yaşayacaktım. Rahat taşınması için bu şekilde yaptım.

Bunu görenler merakla bakıyor ve önünde durup fotoğraf çekiyor. Bir gün yaşlı bir amca, yaptığım treni görünce gözleri doldu. Demir yollarından emekli olmuş. Bu maketi görünce duygulanmış. Mardin'e istasyon kurulmasını ve tren gelmesini çok istiyoruz" dedi.

DHA

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