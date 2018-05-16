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Mardin ve Şırnak'ta petrol bulundu

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Batman'ın Sason ilçesinde ilk kez açılan kuyudan kaliteli petrol bulunmasının ardından bu kez güzel haber Mardin ve Şırnak'tan geldi.

Mardin ve Şırnak'ta petrol bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ, Mardin ve Şırnak illerinde ruhsat sahibi olduğu bir arama sahasında keşfettiği ham petrol için 4 ayrı paftada işletme ruhsatı almak için başvurdu.

Söz konusu ruhsat için şirket, 2 Mayıs 2018 Çarşamba ve bunu tamamlayan 7 Mayıs 2018 Pazartesi tarihli dilekçelerle başvurusunu iletti.

BATMAN SASON'DA DA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta da Batman'ın Sason ilçesine bağlı Heybeli köyü yakınında iki ay önce ilk kez çalışma başlatan TP Batman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Herent-2' adı verilen kuyuda petrole rastlamıştı.

TP'nin sahası olarak bilinen ve TPIC'in sondaj çalışmalarını üstlendiği kuyuda, yaklaşık 1300 metre derinlikte kaliteli petrol tabakasına rastlandığı açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
petrol Mardin şırnak

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
HER SEÇİM ÖNCESİ PETROL BULUNUYOR AMA BİR TÜRLÜ ÜRETİMİNE BAŞLANAMIYOR...
petrol fışkırıyor mübarek..seçim öncesi neredeydiniz :D
Yahu bu petrol kuyuları niye hep seçim öncesi bulunuyor?
Seçim yaklaşınca kim bilir daha neler bulunur.
seçim yaklaşıyor tabi niye bulmayasınız ki :))
Her Seçim öncesi aynı Maymunluklar... :(((
bulunsa ne olacak bulunmazsa ne olacak sanki fiyat düşecek sanki millete faydası olacak.
maşallah... allahım güzel ülkemize verdiği her nimete binlerce kez hamd olsun... şükürler olsun... inşallah devamı gelir...
Seçim yaklaştı ya petrolde bulunur, uzaya mekikte gönderilir, yerli uçakta yapılır. Allah'a nasıl hesap vereceksiniz bakalım.
Her seçim öncesi petrol bulunur,bunların yarısı gerçek olsaydı ülkemizde petrol dereleri olurdu
dunya petrolu birakip elektirige gecmeye basladi biz hala kendi petrolumuzu bulup cikartamadik ama boyle bos haberleri okuyup seviniyoruz sanki petrolu cikartip isleyebilicek tenolojimiz varmis gibi
Her seçim öncesi olduğu gibi. Bir kaç gün içinde doğalgaz ve altın da bulunur.
24 Haziran'a kadar her şeyi bulur, her şeyi yaparsınız. Seçim bitsin o petrol yer altına çekilir. Ama buna kanacak o kadar çok insan var ki.Allah şifa versin demekten ve ülke adına üzülmekten başka çare yok maalesef !
petrolü bulsak ne oalacak ki benzin mazot gene de etkilenmez. Petrol varil fiyatları o kadar düştü popmaya hiçbirşey yansımadı bile.
Artık tüm dünya yakın zamanda petrol ürünleri ile çalışan arabaların kullanılmasını yasakladı bile. Daha teknolojik araçlar üretiliyor. Hatırlatmak isedim. Hep bir şeyleri nedense son anda kaçırıyoruz ! Yersen..
81 İlden fışkırsa bize(vatandaşa) ne faydası olacakki.Bi kuruş düşürmezler .Ekonomi zihniyeti vatandaştan yana değil.
kardeşim hemen yaymayın haberi ondan sonra çökecekler başımıza petrol petrol diye.
Devlet çıkartacak değilmi bi hata olmasın, sıkıntı çıkmasın
24 HAZİRANDAN SONRA KİM GELİRSE GELSİN YETKİLİLERE C.B SESLENİYORUM LÜTFEN ELEKTRİKLİ OTO YADA BOR MADENİ İLE ÇALIŞAN OTO VS. GİBİ ÜRETİME YÖNELİRLERSE BU MEMLEKETİ KİMSE DURDURAMAZ. AKARYAKITTA DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ KALKMALI EKONOMİYİ DÜZELTMENİN TEK YOLU BUDUR
bulunduda niye düşmüyor cıkarmaktamı dolarla
türkiye de petrol bir tek güneydoğu ve doğuanadolu da var bilmem anlatabildim mi! petrolun olduğu her müslüman ülkesinde kan var.
Nerdeeeee :))))))))))
Seçimler zamanı çıkıyor hep bu haberler doğru olabilir.
ooo çıktığına göre benzin mazot ü 7 tl den aşağı kullanmayız desenize..çıkarma vergisi getirme vergisi filan filan itelerler bu sefer de.. pazardaki manavda ki meyvelerden örnek gosterirsek
Tamam işte seçim yaklaştı. Birde kaliteli taş kömürü yatağı bulduk mu seçim zaferi iktidarın olur
10 yıl boyunca ne zaman seçim olsa petrol golgaz ve altın gibi degerli yer altı kaynakları bulunuyor. Hep seçim zamanı. Komik.
amerika kapatırır hemen kuyuyu bulanıda kuyuya attırır
HABER YAPMAYIN İSRAİL AMERİKALILAR ONUN PEŞİNDELER BAK SÜRRİYE YE İRAKA
hep aynı hikaye masal masal masalllll
bulunsa ne olur yabancılara satcak yabancılarda bize satcak yazık bu insanlara
Tamamda seçim öncesi
İlginçtir, her seçim öncesi memleketimizin dört bir yanından petrol fışkırıyor... Milli yerli uçağımızın da halen gökyüzünde montajı devam etmektedir...
Her yer petrol kaynıyor madem de neden zama bile zam geliyor... Dolar olmuş 4.45. geçenlerde 6 ay içinde 5 olur demiştim. Ama güncelleme yapıyorum dolar 3 ay içinde 6 olur bu gidişle...
eveeet satılık kuyu vaar varmı arttıran?????
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