FİNANS

Markalar Dijital Danışmanlığa Önem Göstermeye başladı

29 Mart 2018 12:25

Avrupa’da olduğu gibi Turkiye’de de dijital reklam yatırımları hızla büyümeye devam ediyor. IAB Türkiye’nin 2017 için açıkladığı 2 milyar TL dijital reklam yatırımı bir önceki yıla göre yüzde 15.5 büyümeyi işaret ediyor.

Markalar Dijital Danışmanlığa Önem Göstermeye başladı
Rekabetin giderek arttığı bu piyasada, reklam yatırımları ile geri dönüşümünü bütçe ile maksimize eden bütün markalar, verimlilik artışı ve ürün farklılaştırma yoluna gidiyor. Hızla değişen dijital dünyada verimlilik artışı, markaları dijital danışmanlık şirketlerinin kapısını çalmaya yönlendiriyor. 
 
Şeffaflığın artması, çalışanların ve kuşakların değişimi reklam ve teknoloji danışmanlarını ön plana çıkartıyor. Bu kadar hızlı değişen bir medya dünyasında finans, otomotiv, sigorta, inşaat, havayolu, FMCG, tatil ve e-ticaret gibi çok farklı sektörlerden markalar, yatırımlarını daha fazla optimize etmek için ve yatırımlarından maksimum geri dönüşü almak için dijital medya yatırımlarını kontrol altına almakta zorlanıyor.
 
Markalara dijital pazarlama eğitimlerini teknik anlamda veriler olan Google Analytics - Adwords, Sosyal Medya (Facebook ve Instagram başta olmak üzere) ve Programatik satın alma evreni ile uygulamalı anlatan Digital Advice Lab, Türkiye’de bu konudaki ilk dijital medya danışmanlık firması.
 
Müşterilerine dijital medya planlama, dijital medya pazarlama, online yatırımların optimizasyonu, ajans değerlendirmesi, dijital konkur danışmanlığı konusunda hizmet veren Digital Advice Lab kurucusu Berk Kuşaksız’ın bu konudaki görüşleri şöyle : “10 yıl ajans deneyimi ve sektöre kazandırdığımız elliden fazla çalışana rağmen anladık ki, sektör çok hızlı büyüdüğü için yetişmiş iş gücü hala geride kalıyor, üniversiteler ya da özel kurumlar hızla değişen bu açığı kapamakta yeterince hızlı değiller. Öğrenci eğitimini tamamlayıp gelene kadar değişen bu dijital medya dünyasında öğrendikleri geçerliliğini yitiriyor. Markaların parası deneyimsiz ellerde hızlı ve verimsiz şekilde erirken biz de markalara dijital eğitimler (dijital medya pazarlama ve dijital medya planlama), ajansınızı nasıl yönetmelisiniz,  hedef kitlenin belirlenmesi, yıllık dijital stratejinin belirlenmesi, doğru KPI’ların belirlenmesi ve benchmark kıyaslamalarını içeren uzun dönemli danışmanlık hizmetlerini seçtik.”  
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