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MarkAntalya AVM ihalesi iptal edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.06.2018 16:59 | Son Güncelleme

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait MarkAntalya AVM ihalesinin iptal edildiğini duyurdu

MarkAntalya AVM ihalesi iptal edildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait MarkAntalya AVM ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

TMSF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bir teklifin geldiği MarkAntalya AVM ihalesi iptal edildi.

Açıklamada, "Kurumumuzun kayyum olarak görevlendirildiği, Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait MarkAntalya AVM'nin, 1 milyar 278 milyon 900 bin lira muhammen bedelle satışa sunulduğu ihaleye tek bir teklif gelmiştir. Fon Kurulumuzun toplantısında teklif değerlendirilmiş, ihalenin iptal edilmesine ve ileri ki bir tarihte tekrar ihaleye çıkılmasına karar verilmiştir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
MarkAntalya AVM ihale

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