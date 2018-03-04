FİNANS

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

04 Mart 2018 16:44

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yüksek komisyon ücretleri ve ödeme sürelerinin çok uzun olması tartışmalarıyla gündeme gelen yemek kartları sorununun çözümü için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada, yemek kartları ile ilgili komisyon tutarlarının yüksek meblağlara varması nedeniyle piyasada sıkıntı yaşandığını hatırlattı. 
Bununla ilgili mevzuat noktasında bazı eksiklikler bulunduğunu belirten Tüfenkci, "Mevzuat çıkartmadan neler yapılabilir diye konuştuk.
 
Arkadaşlarımız tarafları bir araya getirerek teknik anlamda çalışmalarını sürdürdü. Yüksek komisyon ücretleri ve ödeme sürelerinin çok uzun olması tartışmalarıyla gündeme gelen yemek kartları sorununun çözümü için yapılan çalışmalarda sona gelindi." ifadelerini kullandı.
 
İLERLEYEN GÜNLERDE KAMUOYUNA SUNUCULACAK
 
Yapılan çalışmaların piyasanın sağlıklı işlemesini sağlamak bakımından son derece önemli olduğunu vurgulayan Tüfenkci, bu çalışmaları ilerleyen günlerde kamuoyu görüşüne sunacaklarını kaydetti.
 
Bakan Tüfenkci, düzenlemeye ilişkin maddeleri de şöyle sıraladı:  "Yemek kartı müşterilerinin doğrudan, dolaylı veya gizli olarak iskonto almalarının önüne geçilecek. Yemek kartı şirketlerinin perakende işletmelerden alabileceği komisyon oranına tavan sınır getirilecek. Yemek kartlarının, market alışverişleri gibi yemek sektörü dışındaki sektörlerde kullanılmasının önüne geçilecek. Yemek kartı hizmeti veren şirketlerin akaryakıt, hediye, ödül, teşvik, yardım, konaklama, temsil ve ağırlama gibi hizmetler için çıkarttığı kartlar söz konusu olduğunda işlem ve ödemelerin her bir hizmete özgü olması ve buna ilişkin teknik altyapının oluşturulması kaydıyla birden fazla hizmet için tek bir kartın kullanılabilmesi sağlanacak."
 
Tüfenkci, sektörde faaliyet göstermek isteyenlere, hizmete başlamadan önce Bakanlığa yazılı bildirimde bulunma zorunluluğunun getirileceğini belirterek, düzenlemelere uymayanlar hakkında da yaptırım öngörüldüğüne işaret etti. (AA)
 
15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları43 yorum
  • 467 Oy
    Bütün dertlerimiz bitti bir bumu kaldı tebrikler Ekonomi canlanır artık
    CEVAP VER
  • 401 Oy
    battımı şimdi hükümete bu kartlar anlamıyorum.sizene,market memnun,alan memnun.nerde yolunda bir şey var illa zorluk çıkarın
    CEVAP VER
  • 125 Oy
    Ulan sizin çalışmanıza beee!!İnsanlar mutfaklarına bişeyler alabilmek için 1 ay işyerinde yemek yememe pahasına alışveriş yapıyorlardı.Onada mı maydonoz oldunuz lan!!!Size giren çıkan neydi??
    CEVAP VER
  • 110 Oy
    ya marketi niye kaldırıyosun.. zaten bi marketten alışveriş yapıyoruz. mağdur olan kullanıcılar zaten sayın bakan.. daha da mağdur edeceksiniz bizi
    CEVAP VER
  • 106 Oy
    milletin cebimden almak için elinizden geleni yapıyorsunuz be. zaten millet iş yerinde yemek yemeyip evine alışveriş yapmak için ac duruyor. siz neyin kafasını yasıyorsunuz
    CEVAP VER
  • 94 Oy
    Bir buna el atmamışdınız ayıptır
    CEVAP VER
  • 82 Oy
    Asgari ücret yetmiyor hayat pahalı.İnsanlar kendileri yemiyor, ailesine çoluğuna çocuğuna alışveriş yapıyor, mutfağını döndürüyor! Bu mu rahatsız etti sizi?
    CEVAP VER
  • 81 Oy
    bende yemek karti kullaniyorum,evliyim,3 cocugum var,mutfak alisverisime cok faydali.gecim derdindeyim.markete yasaklamayin lutfen.asgari ucretle calisiyorum yemek karti marketlere yasalanirsa yandim ben ve benim gibi garibanlar.....
    CEVAP VER
  • 79 Oy
    millete bi kazık daha durmak yok yola devam
    CEVAP VER
  • 75 Oy
    Millet, öğlen simit yiyip evine erzak alıyordu kardeşim. Sanane yemek kartıyla nerden ne aldığından. Alan memnun veren memnun..
    CEVAP VER
  • 63 Oy
    Düzenleme yapın tabi ama niye kısıtlama getiriliyor. illa lokantada kafedemi harcama yapacağız.
    CEVAP VER
  • 52 Oy
    yaw kardeşim size ne yemek kartlarindan.ben ve çalışan birsuru kişi evine yemek kartlariyla marketlerden alisveris yapıyor.bi el atmadiginiz yemek kartları kaldi zaten.yaziklar olsun size.
    CEVAP VER
  • 44 Oy
    Biraz da iscilere yonelik sorunlari giderseniz. Suyumuzu kuruttunuz bee. İsveren kazansin diye herseyi yaptiniz. Fakirin yemeginden kisip ev ihtiyaclarini giderdigi karta bile kristiniz. YEter Allah askina
    CEVAP VER
  • 45 Oy
    qaribanım ey ye ey qaribanım boynu bükük dağ ceylanım bir kartım vardı oda gitti artık bi ümidim kalmadı :(
    CEVAP VER
  • 41 Oy
    yemek kartı ile yemek yediğin yer fiyatlarından haberleri varmı paramla yerim kartımla istediğimi yaparim beni neden yasaklıyosun para vermeyene gec ödeyen şirkete koy ne koyacaksan
    CEVAP VER
  • 38 Oy
    yine zengini düşünüp fakiri eziyorsunuz binlerce çalışan bu kartlar sayesinde boğazından kesip mutfak ihtiyaçlarını gideriyor bi kerede tüketiciden yana iş yapın
    CEVAP VER
  • 33 Oy
    Kullanılmasının önüne geçileceğine komisyon ücretlerini düşürün....İşiniz gücünüz patronları korumak
    CEVAP VER
  • 29 Oy
    Sodexo-Multinet gibi kartlarin gecerli oldugu yerler zaten ates pahasi. Ben sehirden uzak yerde calisiyorum. Yemek kartimi ev icin bakliyatta harciyorum. İsverenlere de bu gibi durumlar da duzenleme getirmeniz getiriyor.
    CEVAP VER
  • 21 Oy
    Her sorun bitti, siyasi ekonomi, sağlık, eğitim her alanda başarılıyız bi bu kaldı öyle mi
    CEVAP VER
  • 18 Oy
    Arkadaş bu gümrük ve ticaret bakanlığı ne iş yapar anlamadım. Buldukları çözüm dar gelirli in ekmeğini elinden almakmı, zaten ülkede yaşayan insanların ekonomisi çökmüş hala daha nasıl darbe vurabilirim diye düşünüp buluyorlar. Ekmeğimiz den elini çek bakan. İnternet sayfasinı mesajlarınız ile doldurun beyler
    CEVAP VER
  • 19 Oy
    Benim yemek kartımın tamamı market ve ev alışverişi için kullanılıyor.Zaten ben o kadar yemek parası ödemiyorum.Kalan parayı ne yapacağım onuda düşünmüşler mi?Saçma kararlar almasınlar.Madem aldılar o zaman yemek paraları karta değil direkt olarak maaş hesabına yatsın.Aldıkları vergileri düşürsünler yada yemek parası olarak maaşa ek yatan paradan vergi almasınlar.Boş yere neden ev ekonomimizi çökertme işine girdiler onuda bir açıklasınlar.
    CEVAP VER
  • 14 Oy
    Yaw allah aşkına o kartlarla öglenleri aç kalmamıza ramen aldığımız maaşlarla ev gecindirmek zor olduğu icin evin ihtiyaçları için kullanıyoruz yazıklar olsun size bu kadar insanın ahını alıyorsunuz.....
    CEVAP VER
  • 15 Oy
    ee yemek kartını ne yapacak bu millet? her gün lokantadanmı yiyelim? bu mudur çözüm...
    CEVAP VER
  • 15 Oy
    yazık günah ya evin 1 aylık yarı alışverişini gorüyorduk. Allah büyüktür...
    CEVAP VER
  • 13 Oy
    Kimin gözüne battıysa kimin eli varsa Allah da onun ekmeğiyle oynasın razı gelmesin. Nasıl bir ülke olduk anlamıyorum! Halkın yarasına merhem süreceğine iyice kanatıyorlar! Haram olsun hakkımızı yiyenlere!!
    CEVAP VER
  • 14 Oy
    Aldiginiz maasi helal etmiyorum size. Bir aylik market alisverisi yapiyorum ben o maasla ailem de yiyor ben de. o mu batti gözünüze. Allah belanizi versin yeter artik bee. Ama bu memlekete mustehak.
    CEVAP VER
  • 13 Oy
    işiniz gücünüz garibana saldırmak. aç kalıyoruz eve o kartla erzak alıyoruz. ahirette yakanızda olucam. gariban düşmanı AKP
    CEVAP VER
  • 11 Oy
    Ben bimere yazdım sizinde uygun bir dille yazmanızı tavsiye ederim.
    CEVAP VER
  • 11 Oy
    market alış-veriş i kaldırana kadar kartları kaldırında herkese para verilsin
    CEVAP VER
  • 12 Oy
    Sn Bakan TÜFEKÇİ ÜLKE ADINA YAPILAN TASARRUF İYİLİK NEYSE HEPSİNİ BALTALAMA ÇABASI İÇİNDE. BEN ŞAHSEN ASGARİ ÜCRET ILE ÇALIŞAN EVLI BIR ÖĞRENCİ BABASI KİRACI BIR TC VATANDAŞIYIM YEMEK KARTIM İLE AYLIK MUTFAK HARCAMASINI YAPIP İŞ YERİNE EVDE YAPILAN YEMEKTEN İŞ YERİNE GÖTÜRÜYORUM . BUDA NEREDEYSE MAAŞIMDAN 300 TL TADARRUF VE ÇOCUK SERVIS OKUL PARASI. SN TÜFEKÇİ GERÇEKTEN ÜLKE VATANDAŞ HAYRINA ÇALIŞMAYA YÖNELMELİ.
    CEVAP VER
  • 10 Oy
    İŞİNİZ GÜCÜNÜZZ KALMADI MİLLETİN 3 KURUŞLUK ALIŞVERİŞİNE DİKTİNİZ GÖZÜNÜZÜ SİZE NE GİRİYO NEÇIKIYO ARKADAŞ SİZİN KADAR MAAŞ ALMADIĞIMIZDAN MUTFAK ALIŞ VERİŞİMİZİ YAPIYORUZ SİZE NE
    CEVAP VER
  • 47 Oy
    sodexo, setcard, ticket, multinet YEMEK SEPETİ restoranları cefeleri mahfettiniz %15 %17 kesintimi olur. işletmelere dayatmalarınız yetti artık. devlet el atmakta geç bile kaldı. dünyanın hiçbir yerinde böyle dayatmalar böyle kesintiler yok. dalavere yapacağını kanun açığını bilen koşa koşa ülkeme gelip ülkem insanlarının cebini boşaltıyor. yeter ya...
    CEVAP VER
  • 11 Oy
    millete bi kazık daha durmak yok yola devam
    CEVAP VER
  • 11 Oy
    ekonomi şaha kalkar artık
    CEVAP VER
  • 8 Oy
    yazık diyorum başka da bişey demiyorum... madem yemek kartı sıkıntı ise bundan böyle iş veren aylık yemek parasını yemek kartına değil maaş ile birlikte ödesin bunu sağlayın gerçekten ne yapmaya çalışıyor balan anlamıyoruz.
    CEVAP VER
  • 10 Oy
    Ben bimere yazdım uygun bir dille yazmanızı tavsiye ederim
    CEVAP VER
  • 9 Oy
    el atmadığınız yer kalmasın. süründürün bizi daha da. market alışverişini sanki kasıtlı yapıyoruz. öngördüğünüz ücret yetmiyor ki yemek kartını market alışverişine harcıyoruz. yazıklar olsun! bir hükümet bu kadar mı halkını sömürür engel koyar
    CEVAP VER
  • 6 Oy
    İŞ VERENLERDE VERMEMELİ OZAMAN ASIL KÖKÜ ORDAN KAZINMALI ONLARIN İŞİNE GELİYOR ÖDEME PLANLARI NAKİT VERMEMEK İÇİN KARTLARA TALİM YAAAA
    CEVAP VER
  • 11 Oy
    insanların maaşları yetse o kartla evine alış veriş yapmaz bunları bırakalım ülkemizde başka olaylara çözüm bulalım reis bu işi çözör inşallah
    CEVAP VER
  • 237 Oy
    DEVLET BUNU İSTİŞARE ETMİŞ VE EN DOĞRU KARAR NEYSE ONU VERMİŞTİR
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın