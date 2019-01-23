FİNANS

Market enflasyonuna çözüm önerileri

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2019 16:43 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkati çektiği "marketlerdeki yüksek fiyatların" önüne geçmek için çözüm önerilerinde bulunuldu.

Market enflasyonuna çözüm önerileri

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur ve enflasyondaki dalgalanmayla orantılı olmayan fiyat artışlarıyla karşılaşıldığına ve marketlerde fiyatların düşmediğine yönelik sözlerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlerdeki fiyatlara ilişkin açıklamalarını desteklediklerini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Zincir marketler ve AVM'lerdeki mağazalar türlü fiyat oyunları yaparak, normalin çok üzerinde fiyat artışlarıyla vatandaşlara zarar veriyor. Geçen yıl yaşanan ekonomik dalgalanmayı bahane göstererek, zincir marketlerde özellikle gıda ürünlerinde, AVM'lerde de türlü konfeksiyon, ayakkabı, beyaz eşya ve yiyecek içecek ürünlerinde maliyetin kat ve kat üzerinde yüksek fiyatlar yansıtılıyor. Zaten kuralsız açılışları esnafın ekmeğini böldüğü gibi, bu fiyat istikrarsızlığı da vatandaşı ve enflasyonu olumsuz etkiliyor. Bu fiyat istikrarsızlığı ve kuralsızlıklara artık son verilmeli. Çünkü kuralsız çoğalan her zincir market küçük esnafın iş yerini kapatmasına sebep olur. Bu da yeni işsizlik ve beraberinde sosyal patlamayı getiriyor ve rekabeti ortadan kaldırıyor."

Palandöken, küçük esnaf ve sanatkarın piyasada fiyatları dengeleyerek rekabet ortamı oluşturduğunun altını çizerek son dönemlerde zincir marketlerin hızla arttığını ve Türkiye genelinde birkaç kişiye ait 31 bin zincir market bulunduğunu anlattı.

Bu marketlerin 67 sektörün işini yaptığına işaret eden Palandöken, "Bu da 67 sektörde küçük esnafın yok olması, iş yerini kapatması demek. Bunların önüne geçmek için zor durumda olan ve kara liste yüzünden krediye ulaşamayan esnaflara yönelik etkin bir sicil affı getirilerek, esnaf bankaların inisiyatifinden kurtarılmalıdır. Esnaf ekonominin yapı taşıdır. Esnafın korunması ekonominin korunmasıdır. Kural konulmaz ise tekelleşme daha çok artar." görüşüne yer verdi.

TİCARİ AHLAK VURGUSU

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, serbest piyasa ekonomisinin denetimsiz ekonomi demek olmadığını belirterek market fiyatlarının yüksek olması sorunun çözümü için önerilerde bulundu.

Üretim fiyatları ve nihai tüketiciye sunulan fiyatlar arasındaki dengesizliğe dikkati çeken Koçal, "Bu dengesizliği önlemenin birinci yolu, ticari ahlakın, mesleki etiğin oluşturulmasından geçer, burada meslek odalarına iş düşmektedir. Bu odalar kendi etik değerlerini oluşturmalıdır. Bir ürünün maksimum kar marjı olmalı, aşağısı serbest olmalı, ürünün raf fiyatları belirlenirken, ürünün alım fiyatı ile satış fiyatı arasında aşırı fiyat farkı olmamalıdır." dedi.

Koçal, yerel denetim birimlerinin yapacağı etkin ve etkili denetimlerin de önemine dikkati çekerek belediyelere ciddi görevler düştüğünü hatırlattı.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, esnaf örgütleri, ticaret odaları gibi ilgili meslek örgütleri, tüketici örgütleri ve yerel yönetim temsilcilerinin bir araya gelerek, bir otokontrol sisteminin nasıl oluşturulması gerektiği yönünde çalışma yapmalarını ve ortak akılla soruna yönelik uygulamaya geçilmesini isteyen Koçal şunları kaydetti:

"Tüketiciler tüketimden gelen gücünü kullanarak, alacakları ürün fiyatı ile ilgili araştırma yapmalı, en ucuz nerede ise oradan almalı. İhtiyacı ve tüketebileceği kadar alışveriş yapmalı, yani tüketici bilinçli olmalı. Tüketici marketten sadece indirimde olan ürünü alıp çıkmalı, hatta fiyatlar kontrol edilerek aynı fiyat ise alışverişleri mahalle bakkalından yapmalı." KAYNAK:AA


Resimde bir hayvan gizli, görebildiniz mi? Resimde bir hayvan gizli, görebildiniz mi?
Köprü ve otoyollar para bastı!Köprü ve otoyollar para bastı!
Balıkçıların yeni umudu! Balıkçıların yeni umudu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
market fiyat enflasyon Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan

En Çok Okunan Haberler

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Bakan açıkladı: Asgari ücret artışı...

Bakan açıkladı: Asgari ücret artışı...

Ülke şokta! 66 binden fazla memurun işine son verildi

Ülke şokta! 66 binden fazla memurun işine son verildi

On binlerce aracını geri çağıracak!

On binlerce aracını geri çağıracak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Tüm kamuda çalışanlar merak ediyordu! Belli oldu

Tüm kamuda çalışanlar merak ediyordu! Belli oldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzlanan palamudun kavanozu 100 liradan satılıyor

Tuzlanan palamudun kavanozu 100 liradan satılıyor

Köprü ve otoyollardan 1,8 milyar lira gelir

Köprü ve otoyollar para bastı!

Balıkçıların yeni umudu! Kilosu 1 lira

Balıkçıların yeni umudu!

Kooperatifler marketlere alternatif olmak istiyor

Kooperatifler marketlere alternatif olmak istiyor

Tüketici güven endeksi yüzde 0,9 azaldı

Tüketici güven endeksi yüzde 0,9 azaldı

TBM'den emlak vergisi ve su faturası uyarısı

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.