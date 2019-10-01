Market fiyatlarını karşılaştırmada mobil dönem

Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) hedefler doğrultusunda kurulacak mobil uygulama sayesinde, gıda fiyatları başta olmak üzere vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma imkanı sağlanacak.

AA muhabirinin programdan derlediği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2020-2022 dönemini kapsayan YEP'te enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedef olarak belirlendi. Bu kapsamda gıda enflasyonuyla mücadele, programın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Program hedefleri çerçevesinde, enflasyonun düşürülmesiyle öngörülebilirlik artırılacak, belirsizlik kaynaklı risk primleri düşürülecek, finansal aracılık sisteminin ve reel sektör sabit sermaye yatırımlarının verimliliği yükseltilecek, uzun vadeli Türk lirası finansman kaynakları geliştirilecek.

Enflasyondaki düşüşe paralel olarak ekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi amaçlanırken, enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2022 yılı sonu itibarıyla da yüzde 4,9'a düşmesi bekleniyor.