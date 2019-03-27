Market raflarındaki bal fiyatlarına tepki

MAYBİR Başkanı Şahin, Türkiye'nin yılda yaklaşık 110 bin tonluk bal üretimiyle Çin'in ardından dünyanın ikinci büyük üreticisi olduğunu söyledi. Bu seneki yağışların, arıcıların yüzünü güldürdüğünü belirten Şahin, "Bu yıl nisan ayından ağustos ayına kadar kuraklık olmazsa toprak nemini güzel aldı. Arıcılarımız bu coğrafyanın envaiçeşit balını tüketiciye tattırır. Geçen yıl Doğu Anadolu ve Orta Anadolu'da mevsimsel şartlar nedeniyle iyi ürün elde edemedik. Çiçek balında yüzde 50 verim kaybı yaşandı. Çam balı üretim miktarı ise bir önceki yılın biraz üzerine çıkarak 40 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl ülkenin bazı kesimlerinde toplu arı ölümleri oldu. Ölümler tarımsal ilaçlardan kaynaklandı, Tarım ve Orman Bakanlığı ilaçların kullanımını yasakladı" diye konuştu.

MAYBİR Başkanı Şahin, dünyada en fazla endemik bitkinin de Türkiye'de bulunduğunu belirterek, "Bu coğrafyada balın dışında arı sütü, propolis, polen ve arı zehri de üretiliyor. Bunların hepsi çok önemli. İnsan sağlığına katkıda bulunan ürünler. Bu ürünleri yurt dışından almak durumunda değiliz. Başka bir konu ise balda tekelleşme olması. Bu tekelleşmeyi bakanlıklarımızın çözmesini istiyoruz. Marketlerde 45- 50 liraya satılan bal Türkiye arıcısından kilosu 9- 12 liraya alınmaya çalışılıyor" dedi.

KAYNAK:DHA

