FİNANS

Marketlerde tanzim fiyatları ve 3 kilo sınırı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.02.2019 10:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın önüne geçeceğini duyurduğu tanzim satışları başladı. Yoğun ilginin ardından büyük ve küçük market zincirleri de tanzim fiyatlarından satışa başladı.

Marketlerde tanzim fiyatları ve 3 kilo sınırı

Gıda fiyatlarındaki aşırı yükselişin önüne geçmek için yapılan tanzim satışları İstanbul ve Ankara'da 80 noktada sürüyor. İkinci günde vatandaşın ilgisi yine yoğun oldu.

Tanzim satış uygulamasının başlamasıyla büyük marketlerde de fiyatlar geriledi. Büyük ve küçük market zincirleri tanzim noktalarındaki fiyatlardan satış yapmaya başladı.

Marketler yine tanzimlerde olduğu gibi 3 kilogramlık satış sınırı koydu. Aynı üründen daha fazla almak isteyen vatandaşlar yüksek fiyatlardan yine alabiliyor.

Ürünlerini halden alan küçük esnaf ise domatesi 6 liradan satmaya devam etti. Zira İstanbul'da domatesin halden çıkış fiyatı 4 lira 50 kuruş.

118 TON DOMATES SATILDI

İstanbul'da tanzim satışlarının ilk gününde 118 ton ile en çok domates satıldı. Onu kuru soğan ve patates izledi.

En çok satılan ürünler,

Domates 118 ton
Kuru soğan 73 ton
Patates 70 ton
Ispanak 16 ton
Salatalık 15 ton

Tanzim satışı haftanın her günü sabah 10'dan akşam 7'ye kadar sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
tanzim satış market sebze meyve fiyatları

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Okuyucu Yorumları 66 yorum
helal olsun reis
Hedef tank , uçak, yerli ve milli araç yapmak, icraat domates biber patlıcan satmak.
REKLAM UGRUNA ZABITALARI MANAV YAPTINIZ YA NEDİYİM EN AZINDAN Bİ İŞLERİ OLDU !
devlet fabrika işletmez diyerek tüm fabrikalar özelleştirildi.buna askeri fabrikalar dahil Ama devletimiz kabzimallik yaparken problem yok. buda dış güçlerin oyunu zaten . ne diyelim Helal olsun.
KAPATTIKLARI KOPARATİFLERİ AÇSALAR HALK PAZARLARINI TEKRAR FALİYETE GEÇİRSELER BÜTÜN TÜRKIYE KAZANACAK !!!! AMA NERDE KAFALARI SADECE İTHALATA YABANCI DEVLETLERİ ZENGİN ETMEYE ÇALIŞIYOR BECERİKSİZ YETKİLİLERİN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
belki şimdi anlar neyin ne oldugunu muhalefet yandaşlari adamlar vatandasin ekonomisiyle oynuyor huzursuzluk olsun diye dedigimizde bize kulaklarini tikayanlar belki simdi anlarlar madem market bu fiyata satabiliyordu neden tanzim satislari beklediniz diye sorgulayin biraz resmen iktidari dusurmek icin patates sogan uzerinden cevrilen oyunlarda boşa çıkmış oldu
Elektrik ve doğalgaz faturası ödemekten anamız ağladı. tanzim fatura ödeme çıkarın. acilllll…
karne de var mı?
@ekrem_yazir karne chp doneminde kaldi kardes ALLAH CC bir daha o gunleri bu vatana yasatmasin reisi de basimizdan eksik etmesin
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