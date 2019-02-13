Marketlerde tanzim fiyatları ve 3 kilo sınırı

Gıda fiyatlarındaki aşırı yükselişin önüne geçmek için yapılan tanzim satışları İstanbul ve Ankara'da 80 noktada sürüyor. İkinci günde vatandaşın ilgisi yine yoğun oldu.

Tanzim satış uygulamasının başlamasıyla büyük marketlerde de fiyatlar geriledi. Büyük ve küçük market zincirleri tanzim noktalarındaki fiyatlardan satış yapmaya başladı.

Marketler yine tanzimlerde olduğu gibi 3 kilogramlık satış sınırı koydu. Aynı üründen daha fazla almak isteyen vatandaşlar yüksek fiyatlardan yine alabiliyor.

Ürünlerini halden alan küçük esnaf ise domatesi 6 liradan satmaya devam etti. Zira İstanbul'da domatesin halden çıkış fiyatı 4 lira 50 kuruş.



118 TON DOMATES SATILDI

İstanbul'da tanzim satışlarının ilk gününde 118 ton ile en çok domates satıldı. Onu kuru soğan ve patates izledi.

En çok satılan ürünler,

Domates 118 ton

Kuru soğan 73 ton

Patates 70 ton

Ispanak 16 ton

Salatalık 15 ton

Tanzim satışı haftanın her günü sabah 10'dan akşam 7'ye kadar sürecek.

