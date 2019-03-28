FİNANS

Marketlere tanzim ürün satışı başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2019 11:15 | Son Güncelleme

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kurum olarak tanzim ürünlerinin marketlere satışına başladıklarını belirterek, "Bu konuda talep marketlerden geldi." dedi.

Marketlere tanzim ürün satışı başladı

Poyraz, AA muhabirine, Tarım Kredi vasıtasıyla tanzim satış noktaları haricinde, zincir mağazalara da mal tedarikinin sağlanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uygulamanın fiyatlar ve aracılık sistemi üzerinde sağlayacağı katkılara işaret eden Poyraz, "Tarım Kredi olarak tanzim ürünlerinin marketlere satışına başladık. Bu konuda talep marketlerden geldi. Fiyatların artmasında en büyük etken olan aracılık sisteminin fiyatlar üzerinde oluşturduğu negatif etkiyi minimize etmeyi hedefliyoruz. İlk etapta lojistiği kolay olan patates ve soğanı marketlere sunuyoruz." diye konuştu.

Poyraz, Tarım Kredi olarak, talep eden marketlere patates ve soğanı tanzim satış fiyatı olan 2 liradan satacaklarına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Burada lojistik ve diğer masraflar markete ait olacağı için onlar bir miktar masrafı bizim satış fiyatımızın üzerine ekleyecekler. Belediyeler kamu hizmeti gördüklerinden bazı maliyetlere katlanıyorlar ama marketler ticari işletme. Bu nedenle ürünlerin fiyatına belli bir miktar karlarını koymaları gerekebilir. Benim tahminim, bu ürünlerde marketlerin satış fiyatı her halükarda piyasa fiyatlarının çok çok altında bir rakama denk gelir."

'TARIM KREDİSİ SATIŞ MAĞAZALARINI ARTTIRABİLİR'

Tanzim satış noktalarının devam edip etmeyeceğinin seçimlerden sonra değerlendirileceğini vurgulayan Poyraz, aracılığı azaltacak bir sistem üzerinde çalışmalar yapılacağını dile getirdi. Poyraz, ulusal marketlere rakip olmayacak şekilde Tarım Kredi'nin satış mağazalarının sayısını da artırabileceklerini bildirdi.

Her ülkede dönemsel olarak bazı gıda ürünlerinde sıkıntılar yaşanabildiğini anımsatan Poyraz, soğan ve patateste yaşanan arz sorunlarının geçici olduğunu sözlerine ekledi.

PARTNER'Kız sıkıldı artık''Kız sıkıldı artık'
Marketlere tanzim ürün satışı başladıMarketlere tanzim ürün satışı başladı
Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları arttıMerkez Bankasının resmi rezerv varlıkları arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Mü tanzim satış market

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

İşte doların Merkez Bankası'na tepkisi

İşte doların Merkez Bankası'na tepkisi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İkinci el araçta KDV indiriminin detayları belli oldu

İkinci el araçta KDV indiriminin detayları belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marketlere tanzim ürün satışı başladı

Marketlere tanzim ürün satışı başladı

Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları arttı

Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları arttı

Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomiye güven arttı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altın alacaklar dikkat!

Fitch Halkbank'ın finansal kapasite notunu negatif izlemeden çıkardı

Fitch'ten Halkbank kararı!

Merkez Bankası'ndan ikinci swap hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.