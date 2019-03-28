Marketlere tanzim ürün satışı başladı

Poyraz, AA muhabirine, Tarım Kredi vasıtasıyla tanzim satış noktaları haricinde, zincir mağazalara da mal tedarikinin sağlanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uygulamanın fiyatlar ve aracılık sistemi üzerinde sağlayacağı katkılara işaret eden Poyraz, "Tarım Kredi olarak tanzim ürünlerinin marketlere satışına başladık. Bu konuda talep marketlerden geldi. Fiyatların artmasında en büyük etken olan aracılık sisteminin fiyatlar üzerinde oluşturduğu negatif etkiyi minimize etmeyi hedefliyoruz. İlk etapta lojistiği kolay olan patates ve soğanı marketlere sunuyoruz." diye konuştu.

Poyraz, Tarım Kredi olarak, talep eden marketlere patates ve soğanı tanzim satış fiyatı olan 2 liradan satacaklarına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Burada lojistik ve diğer masraflar markete ait olacağı için onlar bir miktar masrafı bizim satış fiyatımızın üzerine ekleyecekler. Belediyeler kamu hizmeti gördüklerinden bazı maliyetlere katlanıyorlar ama marketler ticari işletme. Bu nedenle ürünlerin fiyatına belli bir miktar karlarını koymaları gerekebilir. Benim tahminim, bu ürünlerde marketlerin satış fiyatı her halükarda piyasa fiyatlarının çok çok altında bir rakama denk gelir."