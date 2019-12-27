FİNANS
  4. Marmarabirlik’ten ihracat rekoru

Marmarabirlik’ten ihracat rekoru

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 11:00 | Son Güncelleme

Ülke ekonomisine 2010 yılından bu yana köklü değişim, dönüşüm ve planlı büyüme hedefiyle katkı sağlamaya devam eden Marmarabirlik, 2019 yılında kuruluşundan bu yana tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Ülke ekonomisine 2010 yılından bu yana köklü değişim, dönüşüm ve planlı büyüme hedefiyle katkı sağlamaya devam eden Marmarabirlik, 2019 yılında kuruluşundan bu yana tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. 55 ülkeye ihracat yapan Marmarabirlik, 2019 yılında kilogram olarak 7 bin 200 ton ve döviz olarak 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
İhracat yaptığı ülke sayısına Mauritius’u da ekleyerek 55’e çıkaran Marmarabirlik, 2019 yılında 24 milyon dolar tutarında 7 bin 200 ton ihracat gerçekleştirdi. İhracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son 10 yılda ihracatı artırmak için önemli adımlar attıklarını ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışı pazar payını artırdıklarını söyledi. Asa, “2004-2009 yılları arasında yıllık ortalama 3 bin 500 - 4 bin tonlar arasındaki ihracatımızı 2019 yılında 7 bin 200 tona taşıyarak, Marmarabirlik tarihinin en yüksek ihracat miktarına ulaştık. 2020 yılında 8 bin ton, 2023 vizyon hedefimiz 10 bin ton ihracat yapmaktır” dedi.
“Marmarabirlik’i global bir marka haline getirmek için pazara yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz” diyen Asa sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın açıkladıkları ihracat hedefi doğrultusunda hedefimize ilerliyoruz. Geleceğe güvenle bakabilmemiz için ihracatımızı her geçen yıl daha da artırmak zorunda olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bunun için çok iyi bir alt yapı oluşturduk. 5 yıldır etnik ve etnik dışı pazara yatırım yaptık. Etnik pazarda büyümeyi sağladık, marka bilinirliğimiz ile birlikte satışlarımızı artırdık. Marmarabirlik, etnik dışı pazarda Almanya’da Lidl, Hollanda’da Albertheijn, Avustralya’da Coles, Danimarka’da Danske, Güney Afrika’da Butcher Shop Grill, Kanada’da FreshCo, Ukrayna’da Auchen ve Novus, Bosna Hersek’te Bingo ve Marcetor gibi ulusal zincir mağazalarının raflarında yerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz. Bundan sonra hedefimiz etnik dışı pazar payımızı daha da yükseltmektir.”
Turquality Marka Destek Programı ve AR-GE yatırımlarının önemine dikkat çeken Asa, “İhracatta yakaladığımız başarı tesadüf değildir. 2010 yılında kurduğumuz AR-GE birimi ve yapılan yatırımlarla ürün çeşitliliği artırılmış, gerek etnik, gerekse etnik dışı pazarda uygun damak tatları oluşturularak ürün yelpazesi genişletilmiştir. Marmarabirlik, Türkiye’de Turquality Marka Destek Programı’na dahil edilen ilk kooperatif olmuştur. Turquality marka destek programına dahil edilmemizin verdiği moral ve motivasyon ile hedefimize ulaşacağımıza inancımız tamdır” diye konuştu.

Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay... Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay...
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Sayaçların ayar ve tamir ücretleri arttıSayaçların ayar ve tamir ücretleri arttı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BTSO Başkanı Burkay: “Türkiyemizin gurur yolculuğu Bursa’dan başlayacak”

BTSO Başkanı Burkay: “Türkiyemizin gurur yolculuğu Bursa’dan başlayacak”

Bakan Albayrak duyurdu! Kamu bankalarında faiz yüzde 0,79'a iniyor

Bakan Albayrak duyurdu! Kredi faizlerinde indirim

CLUB TOTAL üyelerine "Mutlubiev" hizmetlerinde indirim

CLUB TOTAL üyelerine "Mutlubiev" hizmetlerinde indirim

Mim Hotel İstanbul’un otel binası icradan satılacak

Mim Hotel İstanbul’un otel binası icradan satılacak

Akiş GYO kira gelirlerini cadde mağazalarıyla artıracak

Akiş GYO kira gelirlerini cadde mağazalarıyla artıracak

SETBİR Başkanı Tezel 2020 yılı beklentilerini açıkladı

SETBİR Başkanı Tezel 2020 yılı beklentilerini açıkladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.