Marmaray'a otopark yetmiyor! Üç şerit yol iki şeride düşüyor

Açılışı 12 Mart 2019 tarihinde yapılan ve Avrupa'dan Anadolu'ya geçişi büyük ölçüde kolaylaştıran Halkalı-Gebze banliyö hattı her gün binlerce yolcu tarafından kullanılıyor. TCDD tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Mart-22 Eylül 2019 tarihleri arasında 68 milyon 468 bin İstanbullu Halkalı-Gebze Marmaray Hattı'nı kullandı. Çok fazla vatandaş tarafından tercih edilen hat beraberinde otopark sorununu da getirdi.

ÜÇ ŞERİTLİ YOL PARK SEBEBİYLE İKİ ŞERİDE DÜŞTÜ

Açıldığı ilk günlerde ücretsiz otoparkı bulunan durak, şimdilerde TCDD'nin vakfı VAK-DES tarafından işletiliyor. İlk 15 dakikası ücretsiz olan otopark, 1-3 saat arası 5 lira, 12-24 saat arası ise 25 lira. Otoparkın kapasitesi ise az. Otopark sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar, işe giderken araçlarını Marmaray çevresindeki yola park ediyor. Yüzlerce aracın park ettiği üç şeritli yol ise iki şeride düşmüş durumda.

OTOPARK PAHALI VE YETERSİZ İDDİASI

Yüksek Hızlı Trenle (YHT) Halkalı durağına gelen yolcuları karşılayan yakınları ise yine otopark ücreti ödememek için Marmaray çevresinde bekliyor. Vatandaşlar otopark ücretinin yüksek olduğunu ve mevcut otoparkın yetersiz olduğunu belirtiyor.