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  4. Marmaray’ın cirosu 2 milyar liraya yaklaştı

Marmaray’ın cirosu 2 milyar liraya yaklaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:30 | Son Güncelleme

Bugüne kadar 440 milyon yolcuya ulaşım sağlayan Marmaray’ın geliri, ortalama hesaplamalarına göre 1 milyar 827 milyon lira oldu.Türkiye’nin en önemli ve büyük projelerden olan Marmaray, Avrupa ve Asya Kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlamaya devam ediyor.

Marmaray’ın cirosu 2 milyar liraya yaklaştı

Bugüne kadar 440 milyon yolcuya ulaşım sağlayan Marmaray’ın geliri, ortalama hesaplamalarına göre 1 milyar 827 milyon lira oldu.

Türkiye’nin en önemli ve büyük projelerden olan Marmaray, Avrupa ve Asya Kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlamaya devam ediyor. Asrın projesi niteliğindeki Marmaray; konfor, zaman ve tasarrufun yanına finansal faydaları da ekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalarda Marmaray’ın kullanım rakamlarını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre bir günde 500 bin kişi, bugüne kadar ise 440 milyon yolcu Marmaray vasıtasıyla ulaşımını sağladı.

Günde 2 milyon 75 lira kazandırıyor
Halkalı durağından Marmaray’a binen bir yolcu Gebze’ye kadar aktarmasız bir şekilde 43 istasyon seyahat ediyor. Marmaray’da ücret tarifesi ise gidilen durak sayısına bağlı olarak farklılık gösterirken en düşük ücret olarak 2,60 lira, en yüksek olarak da 5,70 lira ile ulaşım sağlanıyor. Buradan hareketle ortalama 4,15 lira ücretle yapılan hesaplamalara göre, Marmaray bir günde 2 milyon 75 bin lira gelir sağlarken, bugüne kadar ise 1 milyar 827 milyon liralık toplam ciro rakamına ulaştı. Günlük gelir rakamlarına göre Marmaray’ın, bir yılda ortalama 760 milyon liralık ciroya ulaşması öngörülüyor.

Bir uçtan diğer uca yolculuk
76.6 kilometrelik Gebze-Halkalı banliyö hattıyla İstanbul’un bir ucuyla diğer bir ucu birbirine bağlanmış oldu. Banliyö hattının durakları ise; Mustafa Kemal’den başlayarak Küçükçekmece, Menekşe, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sirkeci’den oluşuyor. Bu aşamada Marmaray ile Anadolu Yakası’na geçen hat Üsküdar, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca’dan geçerek Gebze’de sona eriyor.

Marmaray’ın cirosu 2 milyar liraya yaklaştı

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