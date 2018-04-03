Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart dönemi tüketici ve yurtiçi üretici fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre; TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 1,90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,05, eğitimde yüzde 0,94 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,83 artış gerçekleşti.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık değişim gerçekleşmedi



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.

Yıllık en fazla artış yüzde 15,41 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13,41, lokanta ve oteller yüzde 11,67, eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 10,87 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.