Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart dönemi tüketici ve yurtiçi üretici fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre; TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış yüzde 2,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 1,90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,05, eğitimde yüzde 0,94 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,83 artış gerçekleşti.
Alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık değişim gerçekleşmedi
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.
Yıllık en fazla artış yüzde 15,41 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13,41, lokanta ve oteller yüzde 11,67, eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 10,87 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.
Aylık en yüksek artış yüzde 1,32 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)’da oldu
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 3,56 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,36 ile TR31 (İzmir) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,40 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.
Mart 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 34 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Yurt içi üretici fiyat endeksi
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,35 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,23, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,79, su sektöründe yüzde 0,76 artış, elektrik ve gaz sektöründe ise yüzde 0,84 düşüş olarak gerçekleşti.
Aylık en fazla artış temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında gerçekleşti
Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 5,91 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 3,60 ile ana metaller, yüzde 2,85 ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 5,00, elektrik ve gaz yüzde 0,84, deri ve ilgili ürünler yüzde 0,78 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.
Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış sermaye malında gerçekleşti
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Mart ayında aylık en fazla artış sermaye malında ve yıllık en fazla artış ara malında gerçekleşti.
İHA
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