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Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2019 09:34 | Son Güncelleme

TÜİK, piyasaların merakla beklediği şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, martta yüzde 1,03 artarken, yıllık bazda yüzde 19,71 oldu.

Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Martta enflasyon TÜFE'de yüzde 1,03 artarken, yurtiçi ÜFE de yüzde yüzde 1,58 artış kaydetti. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 19,71'e yükseldi.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,70 artış gerçekleşti.

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AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 3,48 İLE SAĞLIK GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,44, eğitimde yüzde 1,45, ulaştırmada yüzde 0,75 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,67 artış gerçekleşti.

AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP YÜZDE 0,9 İLE HABERLEŞME OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda yüzde 0,29 oranında düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 29,77 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,94, ev eşyası yüzde 26,98, eğlence ve kültür yüzde 20,08 ve sağlık yüzde 19,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B)A AYLIK YÜZDE 0,28 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,15 artış gerçekleşti.

Mart 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.


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