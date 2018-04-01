FİNANS

Mart ayında ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı!

01 Nisan 2018 10:37

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Mart ayında 15.1 milyar dolar ile ihracatta tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıklayarak "Tarihin en büyük rakamı" dedi.

Mart ayında ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı!

 CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

 
2018 yılının ilk çeğreyi için büyüme tahminin yüzde 6'nın üstü olduğunu belirten Zeybekci, mart ayı ihracat rakamlarını da canlı yayında duyurdu. İhracatta tüm zamanların rekorunun kırılıdğını söyleyen Bakan Zeybekçi, "İhracat martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar oldu. Tarihin en büyük rakamı" dedi.
 
İşte Zeybekçi'nin açıklamalarından satır başları:
 
Büyümenin yanında ihracatın da 18 aydır üstüste artı veriyor olması ve yabancı yatırımlarla ilgili 2017 yılı performansı, bütçe açığı, kamu borçlarının oranına bakıldığına mükemmeliz diyemesek de iyiyiz.
 
Gerek 2016 gerekse de 2016 yılından sonra gelen artçılar, terörle mücadele. Yaşanmadık badire kalmadı. Tüm bunlar Türkiye'nin reel sektörle ilgili de derinleşmesiyle ilgili ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor.
 
Kendi kendimize yarattığımız dalgalarla boğulduğumuzu unutmayalım. Bir anayasa kitaçığının atılmasıyla neler oldu.
 
Bütün bunlara rağmen Türk ekonomisinin performansını dikkate aldığımızda şöyle cevap vereyim. Başka vatanımız yok ama Türkiye gibi başka ülke de yok. Türkiye gibi 15 yılda milli gelirini 3 kat arttıran başka bir ülke yok.
 
Türkiye'de ne yatırdıysanız bunun 3 kat değere gelmiş olması, potansiyel olarak önümüzdeki 15 yılda da her alanda bu kadar fırsatı vadeden başka bir ülke yok. Dünyadaki 10 tane mega projenin 6 tanesi Türkiye'de. Türkiye bugün ve gelecek anlamında en büyük fırsatları vadeden ülke.
 
Döviz kurlarındaki dalgalanmayla ilgili Bakan Zeybekci şu ifadeleri kullandı;
 
Türkiye'yi bütünüyle bir şirket gibi değerlendirirseniz, Türkiye'nin genel dengelerine baktığınız zaman borçları, kısa vadeli dolar ve döviz mükellefiyetleriyle ilgili hiçbir riski yoktur. Kamuoyu müsterih olsun, ortada bir ölçü var.
 
Özel sektör , artı kamu borçları ve varlıklarına bakılır. Bütün bunları topladığınız zaman fazla veriyoruz. FED'in faiz arttırmasından başlayıp, Trump'ın korumacı ticaretle ilgili açıklamalarıyla devam eden süreç spekülatif. Keşke bunları konuşanlar bize gelip sorsaydı.
 
Mart ayında tarihin, tüm zamanların zirvesindeyiz. Aylık itibarıyla tarihimizdeki en büyük rakam. Aylık bazda 15.1 milyar dolar ihracat ve yüzde 11 üzerinde artış var.
 
Geçen yıl, 2017'de Türkiye yüzde 6 ve üzerinde büyüyecek demiştik. Şu anda aldığımız ihracat rakamları, kapasite kullanım oranları da dikkate alındığında 2018 ilk çeyreğinde en az yüzde 6 büyüme bekliyoruz. 6 taban, üstü olur.
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın