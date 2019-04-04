FİNANS

Mart ayının zam şampiyonu çarliston biberde fiyat düşüşe geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2019 15:39 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları bazında mart ayında yüzde 43,81 ile en yüksek fiyat artışının görüldüğü çarliston biberin kilogramı 15 liradan 8 liraya indi.

Mart ayının zam şampiyonu çarliston biberde fiyat düşüşe geçti

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son 6 ayda sebze fiyatlarında mevsimsel etkilerden dolayı ciddi artış görüldüğünü söyledi.

Akdeniz ve Ege bölgelerindeki üreticiler için kışın zor geçtiğini belirten Akbaş, aşırı yağışların rekolte kayıplarına neden olduğunu, üretimdeki düşüşle birlikte sebze fiyatlarının arttığını ifade etti.

Akbaş, sebze fiyatlarının önümüzdeki günlerde ciddi oranda düşeceğini dile getirerek, "Hava şartlarının olumsuzluğu çoğu sektörü etkiledi ama en çok da sebze piyasası kötü etkilendi. Bu durum hem vatandaşı hem esnafı mağdur etti. Yağışlar nedeniyle çoğu bitki ürün vermiyor, hasat çok düşük oranlarda seyrediyor. Rekolte az olduğu zaman piyasadaki ihtiyaç karşılanamıyor, bu durum da fiyatlarda artışa neden oluyor. Havaların ısınmasıyla sebze fiyatlarında büyük düşüş olacaktır." dedi.

'ÜRETİMİMİZİ ARTTIRMAMIZ LAZIM'

Faruk Akbaş, mart ayının zam şampiyonu çarliston biberin fiyatının düşmeye başladığını belirterek şöyle devam etti:

"Geçen ay zam şampiyonu olan çarliston biberin fiyatı 15 liraya kadar çıkmıştı. Şu anda acısı 10, tatlısı 8 liradan alıcı buluyor. Son bir hafta içinde patlıcan yüzde 50 geriledi. Bölge illerinde 9 liraya satılan patlıcan şu anda hallerde 4 liradan alıcı buluyor. Salatalık 4 lira iken şu anda 2 lira civarında ancak satılıyor. Domates fiyatlarındaki artış ihracatın da etkisiyle sürüyor. Akdeniz seralarının devreye girmesiyle domateste de düşüş bekliyoruz."

Akbaş, yüksek fiyatlar nedeniyle kendilerinin de mağdur olduğunu ifade etti. Akbaş, "Üretim alanlarımız daralmış durumda. Nüfusumuz 82,5 milyona dayanmış, ihracat da güzel seviyede seyrediyor. Bizim acilen üretimimizi artırmamız lazım. Üreticimizi, modern tekniklerle üretime yönlendirmemiz gerekiyor. İnşallah kötü günlerin, o yüksek fiyatların geride kaldığını tahmin ediyoruz. Bahar ayları geldi açık tarla ürünlerimizin de piyasaya girmesiyle fiyatlarda çok ciddi düşüşler olacaktır." dedi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
meyve ve sebze çarliston

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