FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mart ayının zam şampiyonu karnabahar oldu!

Mart ayının zam şampiyonu karnabahar oldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2021 14:32 | Son Güncelleme

Mart ayının zam şampiyonu yüzde 61,04 fiyat artışıyla karnabahar oldu. Kabak ise bu ayda en çok ucuzlayan ürün oldu.

Mart ayının zam şampiyonu karnabahar oldu!

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Mart ayının zam şampiyonu yüzde 61,04 fiyat artışıyla karnabahar olurken, kabak ise yüzde 17,30 azalışla en çok ucuzlayan ürün oldu.

MART AYINDA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Fiyatı en çok artan diğer ürünler şu şekilde gerçekleşti: "Karnabahar yüzde 61,04, sivri biber yüzde 27,88, tavuk eti yüzde 9,79, tıraş malzemeleri yüzde 8,52, limon yüzde 7,71, domates yüzde 7,20, elbise (kadın için) yüzde 7,00, saç bakım ürünleri 6,81, deodorant yüzde 6,12, muz yüzde 5,35, elbise (çocuk için) yüzde 5,01, soğuk içecekler (servis edilen) yüzde 4,80, kabartma maddeleri yüzde 4,76, pantolon (erkek için) yüzde 4,67, kolonya yüzde 4,39, kesme şeker yüzde 4,30, pencere (PVC) yüzde 4,14, kakao yüzde 4,10, çorbalar yüzde 3,82, ekmekarası yiyecekler (Döner) yüzde 3,21. "

Son Dakika: Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu!Son Dakika: Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu!

MART AYINDA FİYATI EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜNLER

En çok ucuzlayan ürünler ise şu şekilde sıralandı: "Benzin yüzde 0,93, motorin yüzde 1,19, yumurta yüzde 1,88, Antep fıstığı yüzde 1,89, sarımsak yüzde 2,10, konserveler yüzde 2,36, kazak (kadın için) yüzde 2,53, maydanoz yüzde 3,56, kuru fasulye yüzde 3,81, salça yüzde 3,94, bot (kadın için) yüzde 4,00, kaban (erkek için) yüzde 5,08, ampul yüzde 7,06, spanak yüzde 8,20, patates yüzde 9,33, kuru soğan yüzde 9,84, kırmızı lahana yüzde 12,32, kıvırcık yüzde 15,55, salatalık yüzde 17,08, kabak yüzde 17,30. "

(İHA)

Son Dakika: Nisan ayı kira artış oranı belli oldu! Nisan ayı kira zammı nasıl hesaplanır?Son Dakika: Nisan ayı kira artış oranı belli oldu! Nisan ayı kira zammı nasıl hesaplanır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti
Sıfır araçta en çok tercih edilen özellik belli oldu!Sıfır araçta en çok tercih edilen özellik belli oldu!
Bes iptali nasıl yapılır?Bes iptali nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Montrö' bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı
'Montrö' bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı
Canlı yayında 'bildiri' tartışması!
Canlı yayında 'bildiri' tartışması!
Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Bugün hesaplara yatıyor!
Bugün hesaplara yatıyor!
Hem balık hem de sebze aynı sudan çıkıyor!
Hem balık hem de sebze aynı sudan çıkıyor!
Otomotiv devleri üretim durdurdu!
Otomotiv devleri üretim durdurdu!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
AK Parti'den kanun teklifi!
AK Parti'den kanun teklifi!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Islak imza zorunluluğu 1 Mayıs'ta resmen kalkıyor!
Islak imza zorunluluğu 1 Mayıs'ta resmen kalkıyor!
‘Çip krizi’ ikinci elde fiyatları artırabilir
‘Çip krizi’ ikinci elde fiyatları artırabilir
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: D-8 içerisindeki ticareti geliştirmeliyiz
'D-8 içerisindeki ticareti geliştirmeliyiz'
Sıfır araçta en çok tercih edilen özellik belli oldu!
Sıfır araçta en çok tercih edilen özellik belli oldu!
Çanakkale’ye 4’ncü köprü için izin çıktı
Çanakkale’ye 4’ncü köprü için izin çıktı
Afet mağduru çiftçiye geçen yıl 1,3 milyar liralık hasar tazminatı ödendi
Mağdur olan çiftçinin zararı ödendi
Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayram'ı tatili kaç gün?
Ramazan Bayramı ne zaman?
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 64 milyar lira verdi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 64 milyar lira verdi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.