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Mart sayı sanayi rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2019 10:08 | Son Güncelleme

Sanayi üretimi, mart ayında yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı. Aylık bazda ise yüzde 2,1 yükseliş yaşandı.

Mart sayı sanayi rakamları açıklandı

Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,6 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,6 yükseleceği tahmin ediliyor.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı.


SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı.

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Anahtar Kelimeler:
sanayi üretimi madencilik sanayi

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