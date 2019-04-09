Martta en fazla reel getiri dolardan

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,98, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,53 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 1,60, külçe altın yüzde 0,83 yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi yüzde 0,18, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,50 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 2,16, külçe altın yüzde 1,38 ve mevduat faizi yüzde 0,37 yatırımcısına kazanç sağlarken, DİBS yüzde 2,95, BIST 100 endeksi yüzde 2,98 kayba yol açtı.

BIST 100 endeksi 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,59, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,45 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,1, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,22 ile yatırımcısında en çok kayba uğratan araç olarak belirlendi.