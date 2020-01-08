MASAK terör örgütlerinin yasa dışı gelir elde etme taktiklerini ifşa etti

Terör ve suç örgütlerince gelir kapısı yapılan ve giderek yaygınlaşan yasa dışı bahis ve kumar oynatılan internet sitelerine erişim engellenirken gerekli idari tedbir ve cezalar uygulanıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da bu örgütlerin yeni taktiklerini internet sitesinden paylaşarak uyarılarda bulunuyor.

MASAK internet sitesinde yayınladığı bilgilendirme yazısına göre, Türkiye'de suç örgütleri ve terör örgütleri gelir elde etmek, terör faaliyetlerini finanse etmek için örgüt içinde olmayan ve daha önce suça/teröre hiç bulaşmamış vatandaşların hesaplarını kullanıyor.

Örgütler, masum görünüşlü, sosyal olarak aktif kişiler aracılığıyla öğrenci, işsiz, ev hanımı, asgari ücretli vatandaşlarla irtibata geçerken, üniversiteler, yurtlar, kafeler, otobüs durakları, kahvehaneler, oyun salonları gibi farklı ortamlarda vatandaşlarla iletişim kuruluyor. İrtibat sonrasında bu kişilere bankalarda hesap açtırma karşılığında aylık belli ücretler ödeme vadediliyor.

Çok sayıda farklı kişi adına açılan bu hesaplar sürekli değiştiriliyor. Ücret karşılığı çeşitli banka şubelerinde hesap açtıran vatandaşlar, bu hesapların idaresini ve kontrolünü kendilerine hesap açtırması karşılığında ücret vadeden kişilere yani suç örgütü üyelerine verirken, bu hesapların ne için kullanıldığını bile bilmiyor. Oysa başkası adına hesap açılması bile 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor.