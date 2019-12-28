MASFED'den Türkiye'nin Otomobili'ne destek

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim ve satışı konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Erkoç, yaptığı yazılı açıklamada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Otomotivin inşaatla birlikte ekonominin lokomotifi olduğunu vurgulayan Erkoç, "Başından beri inandığımız, en iyisini yapacağımızdan şüphe duymadığımız Türkiye’nin Otomobili için MASFED olarak biz de sipariş vermekle kalmayacak, taşın altına elimizi koyacağız. Gerek üretim gerekse satış sürecinde verilecek görevlere hazırız." ifadesini kullandı.

