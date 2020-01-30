Maskeler tükenme noktasına geldi! Türkiye’de maskelere olan talep arttı

Dünyanın gündeminde birinci sırada yer alan gittikçe etki alanını genişleyen korona virüsü için henüz etkili bir tedavinin bulunmaması korunma önlemleri olan maske talebini arttırdı. Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de vatandaşlar çareyi maske kullanmakta buldu. Ancak dünyanın üretim üssü olarak da öne çıkan Çin'de maske sıkıntısı yaşanıyor. Stokları hızla tükenen Çinli şirketlerin imdadına ise Türk üreticiler yetişti. Çin'e 3 milyon maske ihracı gönderen şirket sahibi Cengiz Karabulut, ülkemizde de maske satışlarının son 10 günde arttığını söyledi.

'3 MİLYON ADER GİBİ BİR MASKE İHRAÇ ETTİK'

Maske satışlarında son 10 gündür büyük artış olduğunu söyleyen Artı Medikal Malzemeleri sahibi Cengiz Karabulut, “İlk kez böyle bir durum oluştu. Fabrikanın tatil olması, kendilerine yetememeleri ve korkunç bir salgın olmasından dolayı yoğunluk oldu. 3 milyon adet gibi bir maske ihraç ettik. Çok talep var, artık biz de de bir miktar kaldı. Onların fabrikalarının açılması ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak. Çünkü tatil pazartesi itibariyle onlarda bitiyor. Kapalı alanların her şekilde bir riski var. Bu yüzden korunmamız gerekiyor. Maske kullanmakta fayda var. Maskenin çeşitleri çok fazla var. İnsanlar bulabildiklerini alıyor. Kullanılmasını öneriyoruz. Son 10 gündür çok büyük bir talep var” dedi.

KAYNAK:İHA

