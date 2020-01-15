Maxis, Checklist’e 1,1 milyon liralık yatırım yaptı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın girişimcileri desteklemek amacıyla ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 3. yatırımı, 1,1 milyon lira ile Workup Girişimcilik Programı'nın 4. dönem mezunu PCI Checklist'e oldu.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modeli bulunan, teknoloji odaklı, erken aşama girişimleri destekleyen Workup Girişimcilik Programı, İş Bankası'nın ana desteği ile 2017 yılından beri kesintisiz olarak devam ediyor.

Programın Haziran 2019'da tamamlanan 4. döneminden mezun olan PCI Checklist, çıktığı ilk yatırım turunda İş Bankası'nın ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan (Maxis Yenilikçi GSYF) 1,1 milyon lira yatırım aldı.

PCI Checklist, Maxis Yenilikçi GSYF'nin Kolay İK ve Mutlubiev'den sonra yatırım yaptığı 3. şirket olurken, iş modelini ölçeklemek adına başvurduğu Workup Girişimcilik Programı'ndan mezun olup sonrasında Maxis Yenilikçi GYSF'den yatırım alan ilk şirket de oldu.