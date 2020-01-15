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  4. Maxis, PCI Checklist'e 1,1 milyon liralık yatırım yaptı

Maxis, PCI Checklist'e 1,1 milyon liralık yatırım yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye İş Bankası'nın girişimcileri desteklemek amacıyla ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 3. yatırımı, 1,1 milyon lira ile Workup Girişimcilik Programı'nın 4. dönem mezunu PCI Checklist'e oldu.

Maxis, PCI Checklist'e 1,1 milyon liralık yatırım yaptı

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modeli bulunan, teknoloji odaklı, erken aşama girişimleri destekleyen Workup Girişimcilik Programı, İş Bankası'nın ana desteği ile 2017 yılından beri kesintisiz olarak devam ediyor.

Programın Haziran 2019'da tamamlanan 4. döneminden mezun olan PCI Checklist, çıktığı ilk yatırım turunda İş Bankası'nın ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan (Maxis Yenilikçi GSYF) 1,1 milyon lira yatırım aldı.

PCI Checklist, Maxis Yenilikçi GSYF'nin Kolay İK ve Mutlubiev'den sonra yatırım yaptığı 3. şirket olurken, iş modelini ölçeklemek adına başvurduğu Workup Girişimcilik Programı'ndan mezun olup sonrasında Maxis Yenilikçi GYSF'den yatırım alan ilk şirket de oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maxis Genel Müdürü Selami Düz, dünyada öne çıkan trendlerden olan siber güvenlik alanında bankaların, ödeme kuruluşlarının ve e-ticaret firmalarının önemli bir ihtiyacını karşılayan PCI Checklist'in potansiyelini görerek, Avrupa açılımını desteklemek üzere yatırım yaptıklarını belirtti.

Maxis Yenilikçi GSYF'nin ilk kez Workup Girişimcilik Programı'ndan mezun olan bir girişime yatırım yapmasının, İş Bankası Grubu olarak girişimcilik ekosistemine sağladıkları sürekli desteğin en önemli somut çıktılarından biri olduğunu vurgulayan Düz, yatırım stratejilerine uygun teknoloji odaklı erken ve ileri aşama girişimleri desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

PCI Checklist'in kurucu ortaklarından Kıvanç Harputlu ise Workup ve San Francisco programları kapsamında aldıkları mentorluk ve network desteği sayesinde PCI Checklist'in Ankara'dan dünyaya açılan bir girişim haline geldiğini belirterek, aldıkları yatırım ile takımlarını güçlendireceklerini ve hızlı büyümelerini sürdüreceklerini vurguladı.

PCI Checklist, aynı yatırım turunda Workup Girişimcilik Programı'nın lider mentoru, melek yatırımcı Ömer Erkmen'den de 86 bin lira tutarında yatırım aldı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, gerçek zamanlı dış zafiyet taraması yapan bir SaaS yazılımı olan PCI Checklist, e-ticaret siteleri ve ödeme sistemcileri için danışmanlık, fark analizi ve PCI DSS sertifikasyonuna girmeden önceki denetim hizmetlerini sağlıyor.

Tespit edilen açıkların ne olduğu, neye sebebiyet verebileceği ve nasıl çözümleneceği konularında bilgi sağlayan PCI Checklist, herhangi bir entegrasyon gerektirmeden çalışıyor.

Bankalar, ödeme sistemcileri, SSL üreticileri, kurumsal firmalar vb. üçüncü partiler adına da tarama yapabilen PCI Checklist, bu yeteneği ile bankalar ve ödeme sistemcilerinin üye işyeri edinim sürecini kısaltıyor ve tüm portföyün siber güvenlik risk haritası ile her bir üye işyerinin sektördeki siber güvenlik durumu hakkında da bilgi sağlıyor.

Kıvanç Harputlu, Emre Aydın, Cem Karaca ve Tunç Yıldırım isimli Ankaralı 4 girişimcinin ortaklığı ile 2019 yılının Nisan ayında kurulan PCI Checklist, 2019 Ocak ayında Workup'ın 4. dönemine seçilen girişimler arasında yer aldı.

İş Bankası tarafından 2019 Ekim'de San Francisco'da düzenlenen yurt dışı programına katılan girişimlerden biri olan PCI Checklist, bu program sayesinde Silikon Vadisi'ndeki potansiyel müşteriler ve yatırımcılar ile iş bağlantıları kurma imkanı da elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Maxis Genel Müdürü Selami Düz, Türkiye İş Bankası,

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