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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.06.2018 10:01 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aylık yüzde 1,62, yıllık yüzde 12.15 arttı. ÜFE ise aylık yüzde 3.79, yıllık yüzde 20,16 arttı. Dolar, enflasyon verisi sonrası 4.60 seviyesine geri çekildi.

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 1,62 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 12,15 yükseldi.

Ekonomistler, TÜFE'nin yüzde 1,59 artmasını bekliyordu.

Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,87 artış göstermiş, yıllık enflasyon yüzde 10,85 olmuştu.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre yaz aylarının ortasında yıllık enflasyonun yüzde 13 bandını aşması ve 14 yılın yeni rekorunu görmesi yüksek bir olasılık ve yıl sonunda ise yüzde 11'in altında bir kapanış artık olası görünmüyor.

Dolar, enflasyon verisi sonrası 4.60 seviyesine geri çekildi.
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Aylık en yüksek artış yüzde 5,21 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu**

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 2,32, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,45 artış gerçekleşti.

Aylık en az artış gösteren grup yüzde 0,15 ile alkollü içecekler ve tütün oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,15 ile en az artış gösteren grup oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 20,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 16,87, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 15,38, lokanta ve oteller yüzde 12,51 ve konut yüzde 11,24 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,66 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)’da oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,77 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,99 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,08 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Mayıs 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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enflasyon TÜİK tüfe ÜFE

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