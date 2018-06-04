Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 1,62 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 12,15 yükseldi.

Ekonomistler, TÜFE'nin yüzde 1,59 artmasını bekliyordu.

Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,87 artış göstermiş, yıllık enflasyon yüzde 10,85 olmuştu.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre yaz aylarının ortasında yıllık enflasyonun yüzde 13 bandını aşması ve 14 yılın yeni rekorunu görmesi yüksek bir olasılık ve yıl sonunda ise yüzde 11'in altında bir kapanış artık olası görünmüyor.

Dolar, enflasyon verisi sonrası 4.60 seviyesine geri çekildi.

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Aylık en yüksek artış yüzde 5,21 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu**

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 2,32, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,45 artış gerçekleşti.

Aylık en az artış gösteren grup yüzde 0,15 ile alkollü içecekler ve tütün oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,15 ile en az artış gösteren grup oldu.