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Mayıs ayında ekonomide en çok dolar konuşuldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2019 13:41 | Son Güncelleme

Mayıs ayında en çok konuşulanlar arasında dolar kuru, istihdam, ihracat ve vergi konuları, listenin üst sıralarında yer alan başlıklardı.

Mayıs ayında ekonomide en çok dolar konuşuldu

Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırma ile Mayıs ayının ekonomi başlıklarını belirledi. Araştırmada, 191 bin 765 haberde ele alınan dolar kuru, Mayıs ayında ekonomi dünyasında en çok konuşulan konuların başında geldi. İhracat 90 bin 239 haberle doları takip ederken, işsizlik 28 bin 813 haber ile 11. sırada yer aldı.

Dolar piyasaların tatil olduğu 1 Mayıs gününe 5,96 TL seviyesi ile başladı. Ay boyunca dalgalanmasını sürdüren Dolar kurunun, İstanbul seçimlerinin yanı sıra ABD ile olan ilişkilerden de etkilendiği gözlendi.
Siyaset dünyasında yaşanan gelişmeler, Dolar-Türk Lirası dalgalanmalarını etkileyen unsurlardan oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamalar, Rusya’dan alınan S-400’lerin teslimatına yönelik gelişmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump arasında yapılabilecek görüşmelere yönelik yorum ve haberler, dalgalanmaları zaman zaman pozitif zaman zaman da negatif etkiledi. Borsa İstanbul’da ise endeks yüzde 2 arttı. Reuters'ın S-400 alımına karşı F-35 eğitimlerinin askıya alınabileceği haberiyle kur 6.05’in üzerine yükseldi.

BAYRAM TATİLİ TURİZM EKONOMİSİNİ OLUMLU ETKİLEDİ

Ramazan Bayramında tatilin 9 gün olmasını fırsat bilen tatilciler evlerinde durmadı. Kimi tatilci Antalya, Çeşme, Bodrum, Marmaris gibi sahil kenarını tercih ederken, kimi tatilciler ise tercihini Kapadokya, Urfa, Mardin gibi şehirlerde tarihi güzellikleri görmek için kullandı. Sezon nedeniyle yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Batı Akdeniz ve Güney Ege'de, bayram tatili için rezervasyonların büyük bölümü tamamlandı. Bayram tatilinin başlamasına kısa bir süre kala, özellikle sahil kesimlerinde oteller rezervasyonlar sebebiyle doluluğa ulaştı. Bayram boyunca tüm otellerde yaklaşık 6-7 milyar TL civarında bir hareket olmasını beklediğini söyleyen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, bunun da yaklaşık 1 milyar dolar civarında bir bütçe olduğunu belirtti. Bazı otellerde Mayıs ayının ortasından itibaren yüzde 100’e ulaştığına değinen Firuz Bağlıkaya, "Hem iç pazardan talep fazla hem de yoğun sezondayız. Bayram döneminde tam doluluğu yakalayacağız" dedi.

KAYNAK:DHA

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