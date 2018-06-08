FİNANS

Mayıs ayında en çok o kazandırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

Dolar, mayıs ayında Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,26, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,51 reel getiri sağladı. Geçtiğimiz ay yatırımcısını üzen enstrüman ‘hisse’ oldu.

Mayıs ayında en çok o kazandırdı

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,26, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,51 oranlarıyla dolarda gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,86 ve euro yüzde 1,24 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 2,70, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6,59 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,90 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 5,06 ve euro yüzde 3,40 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,62, DİBS yüzde 4,60 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,99 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Borsa yatırımcısı sevinemedi

Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,20 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,67 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
6 aylık dönemde en çok 'altın' kazandırdı

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,36 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,29 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık bazda en yüksek reel getiri euroda

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,78, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,69 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,84 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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